Бывший гендиректор «Победы» возглавил «Перекресток»

X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», назначила генеральным директором «Перекрестка» Андрея Калмыкова — ранее он возглавлял лоукостер «Победа». Об этом говорится в сообщении X5.
Калмыков более 25 лет управляет крупными компаниями. До того, как он гендиректором авиакомпании «Победа», Калмыков занимал должность первого заместите гендиректора «Аэрофлота», работал в министерстве транспорта России, руководил туристической компанией Sunrise tour.
Сам Калмыков, комментируя назначение, заявил, что «сделает "Перекресток" самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и высоким качеством продуктов».
«Победа» с марта по август 2022 года работала без гендиректора. Бывший глава лоукостера Андрей Калмыков ушел из компании со словами о том, что «команда "Победы" окрепла настолько, что сможет летать сама».
В августе лоукостер возглавил первый замглавы авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук.
Фото: YouTube
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