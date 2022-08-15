Первый замглавы «Авроры» стал гендиректором «Победы»

Первый замглавы авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук стал гендиректором «Победы», которая с марта работала без руководителя. Бывший глава «Победы» Андрей Калмыков ушел из компании со словами «вы сможете летать без меня».

О назначении Дмитрия Тыщука на должность генерального директора авиакомпании «Победа» пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Совет директоров «Победы» утвердил Тыщука на должность сроком на пять лет. К исполнению обязанностей Тыщук приступит с 16 августа.

До назначения Тыщука «Победой» временно руководил замглавы авиакомпании Андрей Юриков. 25 марта он объявил о сокращении авиапарка «Победы» до 25 самолетов.

Бывший генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков уволился из компании в марте. В письме сотрудникам он написал, что «команда “Победы” окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня».

В июле генерального директора переизбрала головная компания «Победы» – «Аэрофлот». Сергей Александровский будет руководить компанией в течение пяти лет.

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