Канада разрывает отношения с МТС, «МегаФоном», Tele2 и «Билайном»

После введения санкций против «большой четверки» российских операторов сотовой связи в июле канадские операторы начали с сентября отключать МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2) и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») от услуг роуминга. О прекращении сервиса канадские компании уведомили только подсанкционных телеком-операторов, других сотовых компаний — например, «Екатеринбург-2000» — проблема не коснулась.

Источники РБК из двух разных компаниях утверждают, что ранее подобная проблема перед «большой четверкой» не вставала: если один из зарубежных операторов отказывался сотрудничать, компании переходили к другому.

Сейчас сервисные отношения с МТС, «МегаФоном», Tele2 и «Билайном» разрывают все канадские сотовые операторы — и это необычный прецедент.

«Мы только столкнулись с проблемой, применить вариант работы через операторов из других стран просто не успеваем, абоненты точно столкнутся с потерей связи», — говорит собеседник издания, объясняя, что ситуация совершенно точно вызвана стремлением бизнеса соответствовать антироссийским санкциям властей.

Санкционные ограничения предполагают, что с «большой четверкой» из телеком-сферы нельзя совершать сделки, предоставлять консультационные, сервисные и финансовые услуги и в целом участвовать в любой деятельности, связанной с их имуществом.

Несмотря на достаточно низкие официальные цифры въезда россиян в Канаду (в первом полугодии 2023 года — 1,46 тыс. человек, по данным ФСБ) в общем и целом проблема может коснуться порядка 10 тыс. абонентов из РФ, нуждающихся в роуминге в североамериканской стране.

Пока еще услуга работает, но в ближайшее время функционал будет заблокирован: соответствующие письма-предупреждения уже получили от трех крупнейших канадских мобильных операторов — Rogers Communications Inc., BCE Inc. (Bell) и TELUS Corporation — компании российской телеком-четверки.

Менее крупные компании вроде Vidéotron ltée, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Freedom Mobile, Eastlink Inc. и пр. также не готовы работать с ведущими отечественными операторами, попавшими под санкции. При этом тот же

BCE Inc. продолжает сотрудничать с «Екатеринбург-2000» (оказывает услуги под брендом «Мотив» в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах).

Частичным решением проблемы может стать подключение к Wi-Fi и покупка sim-карт местных операторов, но ряд сервисов без роуминга все равно не получится использоваться: например, при авторизации или подтверждении банковских транзакций sms не придет.

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