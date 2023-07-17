«Сбер» и разработчики Kandinsky отказались отвечать за создаваемые нейросетью изображения

Разработчики не должны нести ответственность за изображения, которые создает нейросеть Kandinsky — такую позицию высказал «Сбер» на встрече с представителями прокуратуры, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В частности, они не должны отвечать за рисунки, которые могут нарушать российское законодательство. Такая же позиция зафиксирована в пользовательском соглашении на одном из сайтов, где задействуется алгоритм Kandinsky.

Встреча с сотрудниками «Сбера» прошла в связи с заявлениями лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергея Миронова. Ранее он счел, что изображения, которые генерируют алгоритмы искусственного интеллекта «Сбера», формируют «негативный образ России».

В конце апреля он попросил генпрокурора Игоря Краснова провести проверку деятельности банка на соответствие контента Kandinsky законодательству.

Представитель «Сбера» в ответ на запрос издания заявил, что нейросеть не предназначена для генерации контента, который может причинить вред другим людям.

«В работе модели применяется ряд современных фильтров, призванных исключить любые формы незаконного, неэтичного или неприемлемого использования генеративных моделей. Для этого наша команда постоянно совершенствует модель и способы модерации. Также мы рассчитываем, что именно сам пользователь будет ответственно относиться к работе с нейросетью», — добавили там.

Источник издания в одном из ИИ-разработчиков отмечает, что в настоящее время ни одна компания, которая управляет чат-ботом (OpenAI или Google), не несет ответственности за выдачу информации.

При этом в пользовательских соглашениях приложения «Шедеврум» от «Яндекса» и ChatGPT есть предупреждение о том, что ответственность за результаты несет сам пользователь.

Фото на обложке: Unsplash