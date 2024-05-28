«Сбер» представил бесплатную бета-версию Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по описанию и картинке

«Сбер» представил бесплатную бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1 — она позволяет создавать видеоролики по текстовому описанию и изображению. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Формат будущего видео представляет собой непрерывную сцену с движением как объекта, так и фона. Модель генерирует видеоряд длительностью до шести секунд с частотой 8 и 32 кадра в секунду.

Обновленный Kandinsky Video позволяет создавать видео в форматах 16:9, 9:16 или 1:1.

Отличительная особенность новой версии модели — генерирация видео не только по тексту, но и по изображению, то есть Kandinsky Video 1.1 способна «оживлять» статичную картинку.

Также в новой версии модели можно контролировать динамику генерируемого видео с помощью специального параметра motion score.

Протестировать нейросеть Kandinsky Video можно на платформе fusionbrain.ai и в официальном Telegram-боте Kandinsky.

Архитектура была разработана и обучена исследователями Sber AI при поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и SberDevices.

Фото на обложке: Скриншот с сайта fusionbrain.ai