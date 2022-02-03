Аналитики Carta составили карту: какую долю в стартапах получают инвесторы в каждом типе раундов

Американский стартап Carta представил карту соотношения инвестиций в стартапы и доли в них, которые получают инвесторы. Из этой карты можно узнать, что, например, в 2020 году в 25% раундов серии seed инвесторы получали 20% долю в стартапе.
Data Desk представлен в открытом доступе на сайте Carta. Разбивка сделана по 2020-ому и 2021-ому годам, а также по раундам инвестиций: от seed до серии E. Представлено соотношение количества раундов к объему доли, которую в этих раундах получал инвестор за финансирование.
Исходя из представленных данных, с ростом стадии раунда количество сделок по каждому из них значительно уменьшалось, а доля в стартапе, которую получал инвестор за финансирование – снижалась. Кроме того, доля, которую инвестор получал за финансирование, в 2021 году в среднем меньше, чем в 2020-ом.
2020 год
- Раунд Seed – 2128 сделок. В 24,6% раундов инвестор получал 20%-ную в стартапе. В 1,1% сделок инвестор становился владельцем 50% в капитале компании.
- Раунд серии А – 1705 сделок. В 20,6% случаев инвестор получал долю в 20%. В 15,4% – долю в 15%, в 1,6% – долю в 50%.
- Раунд серии B – 796 сделок. В каждой пятой (19,4%) сделке инвестор получал 15% в компании. В 6,1% случаев – 30% доли.
- Раунд серии C – 367 сделок. В 20,3%, 21,3%, 20,6% сделок инвесторы получали доли в 5%, 10% и 15% соответственно. Не было ни одной сделки, в результате которой инвестор получил бы долю в 50%.
- Раунд серии D – 162 сделки. В 28% случаев инвестор получал долю в 10%. В 23,5% – 5%, в 14,4% инвестор не получал долю за свои вложения.
- Раунд серии E – 77 сделок. В каждой третьей сделке (33,9%) инвестор получал всего 5% в компании. Доли выше 30% за инвестирование в данном типе раунда не получил никто.
Самыми популярными отраслями для инвестирования (по наибольшему количеству раундов) в 2020 году стали:
- Saas – 1379 раундов;
- Healthcare Tech – 545 раундов;
- FinTech – 498 раундов;
- BioTech – 413 раундов;
- Data & Analytics – 311 раундов.
2021 год
- Раунд Seed – 1143 сделки (почти на 50% меньше, чем в 2020 году). В 26% раундов инвестор получал 20% в стартапе. В 0,2% сделок (в 5 раз меньше, чем в 2020 году) инвестор становился владельцем 50% в капитале компании.
- Раунд серии А – 1094 сделки (на 40% меньше, чем в 2020 году). В 24,3% случаев инвестор получал долю в 20%. В 18,3% – долю в 15%, в 1,1% – долю в 50%.
- Раунд серии B – 550 сделок. В каждой четвертой (24%) сделке инвестор получал 15% в компании. В 4,9% случаев – 30% доли.
- Раунд серии C – 297 сделок. В 22,6%, 28,1%, 20% сделок инвесторы получали доли в 5%, 10% и 15% соответственно. Не было ни одной сделки, в результате которой инвестор получил бы долю в 50%.
- Раунд серии D – 132 сделки. В 31,8% случаев инвестор получал долю в 5%. В 16,8% – 10%, в 23,4% (почти в два раза больше, чем в 2020 году) инвестор не получал долю за свои вложения.
- Раунд серии E – 63 сделки. В 36,7% сделок инвестор получал всего 5% в компании. 32,7% не получили доли за финансирование. Доли выше 30% за инвестирование в данном типе раунда не получил никто.
Самыми популярными отраслями для инвестирования (по наибольшему количеству раундов) в 2021 году стали:
- Saas – 765 раундов;
- FinTech – 320 раундов;
- Healthcare Tech – 318 раундов;
- BioTech – 249 раундов;
- Data & Analytics – 199 раундов.
Автор этой карты – американский стартап Carta, который разрабатывает платформу для автоматизации управления реестром акционеров. В 2019 году после раунда серии E компания получила оценку в $1,7 млрд.
Последний инвестраунд, который проводил стартап, касался уже стадии G – в августе 2021 года Carta привлекла $500 млн. Общий объем привлеченных Carta средств, по актуальным на момент публикации данным Crunchbase, составляет $1,1 млрд.
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Фото на обложке: Lemonsoup14 /
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