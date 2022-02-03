Аналитики Carta составили карту: какую долю в стартапах получают инвесторы в каждом типе раундов

Американский стартап Carta представил карту соотношения инвестиций в стартапы и доли в них, которые получают инвесторы. Из этой карты можно узнать, что, например, в 2020 году в 25% раундов серии seed инвесторы получали 20% долю в стартапе.

Data Desk представлен в открытом доступе на сайте Carta. Разбивка сделана по 2020-ому и 2021-ому годам, а также по раундам инвестиций: от seed до серии E. Представлено соотношение количества раундов к объему доли, которую в этих раундах получал инвестор за финансирование.

Исходя из представленных данных, с ростом стадии раунда количество сделок по каждому из них значительно уменьшалось, а доля в стартапе, которую получал инвестор за финансирование – снижалась. Кроме того, доля, которую инвестор получал за финансирование, в 2021 году в среднем меньше, чем в 2020-ом.

2020 год

Раунд Seed – 2128 сделок. В 24,6% раундов инвестор получал 20%-ную в стартапе. В 1,1% сделок инвестор становился владельцем 50% в капитале компании.

– 2128 сделок. В инвестор получал в стартапе. В 1,1% сделок инвестор становился владельцем 50% в капитале компании. Раунд серии А – 1705 сделок. В 20,6% случаев инвестор получал долю в 20% . В 15,4% – долю в 15%, в 1,6% – долю в 50%.

– 1705 сделок. В инвестор получал долю в . В 15,4% – долю в 15%, в 1,6% – долю в 50%. Раунд серии B – 796 сделок. В каждой пятой ( 19,4% ) сделке инвестор получал 15% в компании. В 6,1% случаев – 30% доли.

– 796 сделок. В каждой пятой ( ) сделке инвестор получал в компании. В 6,1% случаев – 30% доли. Раунд серии C – 367 сделок. В 20,3%, 21,3%, 20,6% сделок инвесторы получали доли в 5% , 10% и 15% соответственно. Не было ни одной сделки , в результате которой инвестор получил бы долю в 50% .

– 367 сделок. В 21,3%, сделок инвесторы получали доли в , 10% и соответственно. Не было , в результате которой инвестор получил бы . Раунд серии D – 162 сделки. В 28% случаев инвестор получал долю в 10% . В 23,5% – 5%, в 14,4% инвестор не получал долю за свои вложения.

– 162 сделки. В случаев инвестор получал долю в . В 23,5% – 5%, в инвестор за свои вложения. Раунд серии E – 77 сделок. В каждой третьей сделке (33,9%) инвестор получал всего 5% в компании. Доли выше 30% за инвестирование в данном типе раунда не получил никто.

Самыми популярными отраслями для инвестирования (по наибольшему количеству раундов) в 2020 году стали:

Saas – 1379 раундов; Healthcare Tech – 545 раундов; FinTech – 498 раундов; BioTech – 413 раундов; Data & Analytics – 311 раундов.

2021 год

Раунд Seed – 1143 сделки (почти на 50% меньше, чем в 2020 году ). В 26% раундов инвестор получал 20% в стартапе. В 0,2% сделок (в 5 раз меньше, чем в 2020 году) инвестор становился владельцем 50% в капитале компании.

– 1143 сделки (почти ). В раундов инвестор получал в стартапе. В 0,2% сделок (в 5 раз меньше, чем в 2020 году) инвестор становился владельцем 50% в капитале компании. Раунд серии А – 1094 сделки ( на 40% меньше, чем в 2020 году ). В 24,3% случаев инвестор получал долю в 20% . В 18,3% – долю в 15%, в 1,1% – долю в 50%.

– 1094 сделки ( ). В случаев инвестор получал долю в . В 18,3% – долю в 15%, в 1,1% – долю в 50%. Раунд серии B – 550 сделок. В каждой четвертой ( 24% ) сделке инвестор получал 15% в компании. В 4,9% случаев – 30% доли.

– 550 сделок. В каждой четвертой ( ) сделке инвестор получал в компании. В 4,9% случаев – 30% доли. Раунд серии C – 297 сделок. В 22,6% , 28,1%, 20% сделок инвесторы получали доли в 5% , 10% и 15% соответственно. Не было ни одной сделки , в результате которой инвестор получил бы долю в 50% .

– 297 сделок. В , 28,1%, сделок инвесторы получали доли в , 10% и соответственно. Не было , в результате которой инвестор бы . Раунд серии D – 132 сделки. В 31,8% случаев инвестор получал долю в 5% . В 16,8% – 10%, в 23,4% (почти в два раза больше, чем в 2020 году ) инвестор не получал долю за свои вложения.

– 132 сделки. В случаев инвестор получал долю в . В 16,8% – 10%, в (почти ) инвестор за свои вложения. Раунд серии E – 63 сделки. В 36,7% сделок инвестор получал всего 5% в компании. 32,7% не получили доли за финансирование. Доли выше 30% за инвестирование в данном типе раунда не получил никто.

Самыми популярными отраслями для инвестирования (по наибольшему количеству раундов) в 2021 году стали:

Saas – 765 раундов; FinTech – 320 раундов; Healthcare Tech – 318 раундов; BioTech – 249 раундов; Data & Analytics – 199 раундов.

Автор этой карты – американский стартап Carta, который разрабатывает платформу для автоматизации управления реестром акционеров. В 2019 году после раунда серии E компания получила оценку в $1,7 млрд.

Последний инвестраунд, который проводил стартап, касался уже стадии G – в августе 2021 года Carta привлекла $500 млн. Общий объем привлеченных Carta средств, по актуальным на момент публикации данным Crunchbase, составляет $1,1 млрд.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!