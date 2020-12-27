Карта Ozon.Card станет цифровой

Ozon.Card, банковский продукт маркетплейса Ozon, будет выпускаться в виде виртуальной карты. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Раньше карту необходимо было заказывать в «пластике» на площадке Ozon, а затем получать в пункте выдачи, постамате или курьером. Теперь дебетовую кэшбэк-карту Ozon.Card в виртуальном формате смогут оформлять жители всей страны без привязки к географии точек выдачи маркетплейса.

Виртуальная карта сохранит все условия пластиковой. Выпуск и обслуживание — бесплатно, кэшбэк 5% в виде баллов Ozon за покупки на самом маркетплейсе (по курсу 1 балл = 1 рубль) и 1% за покупки везде, где принимают к оплате карты Masterсard.

Максимальный баланс карты составляет 60 тысяч рублей (есть возможность расширения до 300 тысяч). Виртуальная карта хранится в личном кабинете маркетплейса, ей можно управлять через приложение Ozon.Card. Карту можно добавить в цифровые кошельки Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

«Держатели карты делают на площадке в среднем три покупки в месяц. При этом они готовы использовать карту не только для покупок на маркетплейсе — фактически половина их транзакций по карте приходится на сторонние площадки», — уточнил вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян.

Пластиковая карта сохранит все свои функции для текущих владельцев, менять её на виртуальную не нужно.

С появлением виртуальной карты Ozon также трансформирует свои кэшбэк-инструменты. С 1 февраля не будет начисляться баллбэк по Ozon.Счёту, поэтому всем его держателям — физическим лицам — компания рекомендует оформить виртуальные карты, чтобы начать получать 5% кэшбэка вместо 3%.

Летом компания впервые представила аналитику по банковской карте Ozon.Card. Держатели карт на тот момент потратили более 4 млрд рублей, купив свыше 900 тысяч товаров как на Ozon, так и на других площадках.

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