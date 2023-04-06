X5 Group закрыла формат гипермаркетов «Карусель»

X5 Group закрыла последний магазин сети под брендом «Карусель» в феврале, об этом рассказали в пресс-службе группы. На начало апреля формат гипермаркетов полностью прекратил работу.

В компании напомнили, что последние несколько лет X5 занималась трансформацией сети гиперпаркетов, сокращая их число. О том, что магазины под брендом «Карусель» могут прекратить работу, стало известно еще летом. Однако тогда в группе допускали и продажу сети.

По словам главного исполнительного директора группы Игоря Шехтермана, за последние несколько лет покупатели стали отдавать предпочтение магазинам у дома, дискаунтерам и онлайн-покупкам. Поэтому X5 Group перенаправит инвестиции на более востребованные форматы.

Шехтерман напомнил, что гипермаркеты «Карусель» заработали 19 лет назад. В тот период россияне часто практиковали поездки за покупками впрок.

Как рассказала президент группы Екатерина Лобачева изданию РБК, трансформация завершилась успешно. По ее словам, последние работавшие магазины показывали положительные финансовые результаты.

По состоянию на 2019 год под управлением X5 был 91 магазин «Карусель». В ходе трансформации около 40 гипермаркетов перешли под управление сети «Перекрёсток» и сейчас работают в формате супермаркетов. Некоторые помещения бывших «Каруселей» используют как дарксторы онлайн-магазина Vprok.ru. Еще часть магазинов продали или закрыли.

Фото на обложке: perfectred