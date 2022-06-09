X5 Group допустила закрытие или продажу всех гипермаркетов «Карусель»

X5 Group объявила о возможной закрытии всех гипермаркетов «Карусель». Группа изучает различные варианты относительно сети, в том числе продажу.
О планах на сеть гипермаркетов «Карусель» пресс-служба X5 Group рассказала агентству «РИА Новости».
Группа анализирует несколько сценариев относительно сети гипермаркетов, в том числе их закрытие или продажу. Также X5 Group не исключает вероятность изменения позиционирования гипермаркетов.
В X5 Group уточнили, что их планы соответствуют стратегии развития компании, которая была принята в 2019 году. Тогда часть магазинов перешла под управление «Перекрестка», другая часть – продана или закрыта.
В марте стало известно, что X5 Group закрывает агрегатор доставки «Около». Сервис проработал менее двух лет. О причинах закрытия «Около» в X5 Group не рассказали.
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