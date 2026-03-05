Регистрация товарного знака: зачем она нужна бизнесу и как проходит процедура

Регистрация товарного знака позволяет закрепить за компанией право на использование названия, логотипа или другого обозначения бренда. После внесения знака в реестр Роспатента правообладатель получает возможность защищать его от использования конкурентами. Редакция Russian Business узнала у экспертов, как работает эта процедура и какие вопросы чаще всего возникают у бизнеса.

Что такое товарный знак

Товарный знак — это обозначение, зарегистрированное в государственном реестре и предназначенное для индивидуализации товаров или услуг. Его регистрация даёт правообладателю исключительное право использовать знак и ограничивать его использование конкурентами.

Виды товарных знаков

Словесные — слова или их сочетания, которые позволяют отличать бренды друг от друга. В эту категорию относят и общеизвестные слова, применённые в нетривиальном контексте (название «Лента», применимое к сети гипермаркетов), и вымышленные конструкции («Вкусвилл», «Шаверлэнд»).

Законодательство запрещает регистрировать как словесные товарные знаки:

Родовые наименования товаров и услуг — например, «Такси» для обозначения транспортных услуг

Описательные характеристики без оригинальности — например, «Натуральный сок» для соков

Географические указания без дополнительных элементов — например, «Алтай» для травяного чая

Труднопроизносимые буквенные сочетания — например, «ЗДШЛМК»

обозначения, которые вводят покупателя в заблуждение — например, «Итальянская мебель» для мебели, произведённой в России

Оскорбительные формулировки

Изобразительные — логотипы, эмблемы, оригинальные символы и дизайнерские композиции. Их основная задача — работать на визуальную идентификацию. Показательный пример — логотип Apple с надкушенным яблоком, который аудитория воспринимает моментально.

Комбинированные — знаки, которые объединяют в себе словесные и изобразительные элементы и служат для комплексной правовой охраны. Как пример можно привести Сбер, который использует одновременно логотип и текст как единый элемент визуальной айдентики.

Объёмные — трёхмерные фигуры или особенные формы изделий. Важно, чтобы они не были обусловлены исключительно технической функцией товара. Известный пример — характерная упаковка конфет Ferrero Rocher с пирамидальной прозрачной коробкой.

Отличие товарного знака от торговой марки

Исторический контекст

Предпосылки для появления товарного знака возникли задолго до появления современного законодательства. Ещё в древних цивилизациях производители стремились выделить свою продукцию среди конкурентов, используя клейма, символы и особые элементы оформления.

В современном мире правовая охрана обозначений регулируется национальными законами и нормами международной регистрации, а каждая страна по своей системе защищает товарные знаки с учётом особенности экономики.

Мировая практика и локальные различия

Бренды по всему миру преследуют одну цель: обеспечить себе юридическую защиту и не допустить смешения товаров или услуг разных производителей.

В США более приоритетно фактическое использование — право на обозначение может возникать уже с момента реального применения товарного знака в коммерческой деятельности. Поэтому компании могут использовать обозначения ™ (для товаров) и ℠ (для услуг) без регистрации.

В России и Китае можно использовать товарный знак только после регистрации. Лишь после внесения в реестр правообладатель может использовать символ ®. В США и Европейском союзе тоже используют обозначение ® после внесения в региональные реестры.

Товарный знак или торговая марка

Анастасия Залесова, LL.M. (IP), руководитель группы консалтинга патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнёры» и патентный поверенный РФ, разъясняет различия между двумя обозначениями.

Торговая марка — это буквальный перевод с английского trade mark. Этот термин активно используют в деловой среде, но не в российском законодательстве. Если речь идёт о правовом поле, корректно использовать термин «товарный знак».

Для чего нужен товарный знак

Правовая защита бренда

Регистрация ТЗ закрепляет за компанией исключительное право на бренд. Это позволяет пресекать копирование названия или логотипа и требовать компенсацию за нарушение прав.

Репутация и узнаваемость

По словам Валерии Репиной, основателя и СЕО брендингового агентства Repina branding, зарегистрированный товарный знак усиливает деловую репутацию компании. Он повышает доверие партнёров и инвесторов, а у покупателей формирует ощущение стабильности бренда. Многие ретейлеры и маркетплейсы также охотнее работают с брендами, у которых есть правовая защита.

Валоризация активов компании

Валоризация — процесс определения и пересмотра рыночной цены нематериальных активов компании.

По словам кандидата юридических наук, адвоката бюро «Косенков, Суворов и партнёры» Вячеслава Игумнова, корректно оформленный товарный знак способен играть не только охранительную, но и финансовую роль. Он способен увеличивать капитализацию и служить инструментом привлечения финансирования.

Где бизнес использует товарный знак

Маркетинг и реклама

Валерия Репина, основатель и СЕО брендингового агентства Repina branding, отмечает несколько причин, по которым товарный знак влияет на продвижение бизнеса:

Защита вложений в бренд. Предприниматель инвестирует в рекламу и продвижение, формируя узнаваемость. Если знак не зарегистрирован, название могут скопировать конкуренты, что создаст путаницу на рынке Доверие партнёров и инвесторов. Свидетельство на товарный знак показывает, что компания серьёзно относится к бренду и умеет защищать свои права Возможность роста. Зарегистрированный знак упрощает масштабирование бизнеса — например, запуск франшизы, выход в новые регионы и проведение крупных рекламных кампаний.

Как отмечает Алексей Обжерин, консультант по стратегическому маркетингу в Сколкове, зарегистрированное название даёт компании законное право использовать символ ®, что усиливает восприятие бренда клиентами и подчёркивает его статус. При этом применение данного обозначения без официальной регистрации недопустимо. Такие действия могут повлечь юридическую ответственность, а иногда — уголовную.

Правовой аспект и судебные разбирательства

Если правообладатель обнаружил, что конкуренты используют зарегистрированный им товарный знак, он может действовать в правовом поле. Сначала он направляет претензии нарушителю, а после — подаёт иск в арбитражный суд.

Вячеслав Игумнов, кандидат юридических наук, адвокат бюро «Косенков, Суворов и партнёры», поясняет, что правообладатель должен предоставить в суде исключительное право на товарный знак и обозначить факт его использования конкурентом.

Лицензирование для франшизы

Товарный знак для франшизы — один из главных активов. Без него практически невозможно построить устойчивую франчайзинговую сеть, получить лицензию и масштабировать бизнес.

Валерия Репина отмечает, что в Repina branding клиентам всегда рекомендуют сначала зарегистрировать товарный знак и только после этого приступать к построению франшизы.

Существуют следующие типы лицензий, которые компании регистрируют в Роспатенте:

Простая (неисключительная) лицензия. Она позволяет сохранить право на передачу лицензии другим партнёрам. Это самый распространённый вариант для модели франшиз

Исключительная лицензия, которая ограничивает правообладателю выдачу аналогичных лицензий на той же территории или в той же сфере. Используется для мастер-франшиз — посредников между правообладателем и покупателем

Договор отчуждения. Подразумевает собой полную передачу прав на товарный знак другому лицу

Как зарегистрировать товарный знак

Эксперты сходятся во мнении, что целесообразно сразу обратиться к патентному поверенному. Если предприниматель решил самостоятельно заниматься регистрацией, нужно учесть некоторые важные моменты перед подачей заявления.

5 шагов, которые нужно сделать перед подачей заявки в Роспатент

Определить виды деятельности, стратегию компании.

Валерия Репина, основатель и CEO брендингового агентства Repina branding, советует перед созданием названий сначала провести аудит компании, оценить текущие и будущие виды деятельности. Этот момент очень важен для корректного выбора классов МКТУ (Международная классификация товаров и услуг).

Эксперт приводит пример: если сейчас основной бизнес — производство одежды (класс 25), но планируется открытие магазинов, сразу стоит зарегистрировать класс 35 (розничная торговля), чтобы конкуренты не смогли занять бренд в смежных категориях.

Выбрать нужные классы МКТУ.

Все товары и услуги разделены на 45 классов МКТУ: 1–34 относятся к товарам, а 35–45 — к услугам. Как поясняет Анна Лапшина, руководящий юрист в компании BIRCH, охрана товарного знака действует только в пределах выбранных классов. То есть товарный знак может получить правовую защиту для однородных товаров и услуг в рамках конкретных классов. Например, если бренд зарегистрирован для одежды, владелец не сможет запретить использование такого же названия для пищевых продуктов.

Как действовать:

Изучите список классов на сайте Роспатента и МКТУ WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности)

Сопоставьте классы с деятельностью конкурентов

Учтите нюансы оплаты. С 4 октября 2025 года каждый конкретный вид деятельности внутри класса требует отдельной уплаты пошлины

Выберите только необходимые классы, чтобы сэкономить на пошлинах

Создать пул названий для регистрации.

По мнению Валерии Репиной, основатель и CEO брендингового агентства Repina branding, главное правило — избегать описательных названий типа «Лучший хлеб» или «Строймагазин», а также часто используемых наименований. Эксперт делится, как к этому шагу подходят в агентстве Repina branding: «Часто мы разрабатываем более ста вариантов названий, чтобы получить на выходе пять „чистых“ на выбор».

Проверить уникальность.

Для этого следует:

Проанализировать фонетическое и визуальное сходство с другими товарными знаками через официальные базы Роспатента или WIPO

Проверить и существующие, и недавно поданные заявки, чтобы избежать отказа

Провести более детальную проверку через патентных поверенных, чтобы избежать лишних рисков. По словам Валерии Репиной, основателя и CEO брендингового агентства Repina branding, цены на их услуги варьируются в диапазоне от 20 000 до 60 000 рублей. Сама проверка занимает порядка от пяти до десяти дней

Собрать документы.

Для подачи заявки понадобятся:

заявление на регистрацию

изображение знака

перечень классов МКТУ

описание обозначения

квитанция об уплате пошлины

Заявку можно направить через ФИПС (Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральный институт промышленной собственности) или Госуслуги.

Таблица этапов регистрации и размеров пошлин в РФ в 2026 году:

Этап Сколько длится Размер пошлины Формальная экспертиза до двух месяцев 4000 рублей + 1000 рублей за каждый класс МКТУ свыше одного Экспертиза по существу до 12 месяцев 13 000 рублей + 2500 рублей за каждый класс МКТУ свыше одного + 500 рублей за каждое наименование товара или услуги в одном классе сверх 10 наименований Получение свидетельства — 18 000 рублей + 2000 рублей за каждый класс свыше пяти Пошлина за выдачу бумажного свидетельства (по желанию) — 3000 рублей Итого ориентировочно 8–15 месяцев от 38 000 рублей при одном классе и стандартном перечне до 10 позиций

≈60 000–100 000 рублей при нескольких классах и расширенном перечне

Этапы регистрации

Формальная экспертиза

На этом этапе эксперты Роспатента оценивают корректность заполнения формы, наличие обязательных документов и соблюдение установленных требований.

Заявителю могут отправить обратно документы на доработку при обнаружении недочётов.

Экспертиза по существу

Основная стадия регистрации продолжается до 12 месяцев и подразумевает подробную проверку на сходства с зарегистрированными товарными знаками и соответствие нормам законодательства.

По окончании проверки специалисты принимают решение, вносить ли товарный знак в реестр или нет.

Выдача свидетельства

После включения в реестр товарного знака заявитель платит пошлину и получает свидетельство о регистрации. В конце этапа предприниматель получает законное основание использовать символ ®.

Сколько действуют права на товарный знак

Стандартный срок действия

Свидетельство действует 10 лет с момента подачи заявки. Оригинал и цифровые копии нужно хранить и учитывать как нематериальный актив компании.

Процедура продления

Необходимо подать заявление в последний год действия товарного знака в Роспатент и уплатить пошлину. У заявителя есть льготный период в шесть месяцев после окончания срока действия, чтобы подать заявку. Базовая пошлина обойдётся в 22 000 рублей. Она может увеличиться, если появляются новые классы МКТУ или появляются дополнительные наименования товара или услуги.

Последствия окончания срока действия

По словам Анны Лапшиной, руководящего юриста компании BIRCH, непродление регистрации товарного знака несёт риск: третьи лица могут зарегистрировать сходный знак на своё имя, запретить бывшему владельцу его использование.

Полезные советы и ресурсы

Эксперты отмечают несколько категорий полезных ресурсов для тех, кому актуальна регистрация товарных знаков.

Ссылки по теме

Государственные и частные организации

Роспатент— для изучения административных регламентов и открытых реестров

ФИПС — бюллетени, приказы, формы заявлений и методические рекомендации

Государственная Дума РФ — законопроекты, важные для сферы охраны и защиты средств индивидуализации

Картотека арбитражных дел — база, где хранятся материалы судебных споров

Законопроекты

Платформы и вебинары

Специализированные журналы и курсы

IPCMagazine

Журнал «Вестник ФИПС»

Журнал «Копирайт»

Повышение квалификации и практические программы РГАИС.

Курсы на LegalAcademy и НИУ ВШЭ.