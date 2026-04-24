Каждая седьмая компания в России оказалась убыточной в 2025 году — 82% потерь приходится на микробизнес

Из почти 3,5 млн действующих российских предприятий 13,5% — 460 тыс. — понесли убытки в 2025 году, сообщает Forbes со ссылкой на исследование «Контур.Фокуса». Среди отраслей с наибольшей долей убыточного бизнеса — добыча полезных ископаемых, производство напитков и отельный сектор.

Отельный бизнес впервые вошёл в перечень убыточных отраслей

Структура убыточных отраслей в 2025 году почти не изменилась по сравнению с 2024 годом. В антилидерах остаются:

сырьевая добыча, включая нефтегаз и энергетику;

водный транспорт и системы водоснабжения;

выпуск безалкогольных и алкогольных напитков.

Единственным заметным изменением стало попадание в перечень убыточных отраслей гостиничного бизнеса, вытеснившего производство табачной продукции. По словам аналитика «Контур.Фокуса» Вероники Скороходовой, спад спроса на туризм связан с осложнившейся логистикой и сильной экономией.

Больше всего компаний с убытками — в Тюменской, Новосибирской и Ростовской областях

Аналитики «Контур.Фокуса» выявили регионы, где доля убыточных компаний выросла больше всего. В Тюменской области показатель увеличился на 1,3 процентного пункта, в Новосибирской — на 1,26 п.п., в Ростовской — на 1,01 п.п. Все три значения превышают средний прирост по стране в 0,57 п.п.

В Москве из 673 тыс. действующих организаций убыток показали 13,47% — это чуть ниже общероссийского уровня в 13,5%. В Московской области доля убыточных компаний составила 13,59%.

При этом больше всех в минусе оказались малые и средние компании. В 2025 году микропредприятия составили 81,7% всех убыточных организаций, что немного ниже показателя 2024 года в 83,2%.

Нулевую прибыль получили 150 тыс. компаний — 4,4% от всех действующих юрлиц

В 2025 году 150 тыс. организаций отчитались о нулевой прибыли — это 4,4% от всех действующих предприятий. Годом ранее аналогичный результат показали 155,6 тыс. организаций.

Аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова пояснила, что сокращение компаний с нулевой прибылью связано либо с реальным вложением денег в развитие бизнеса, либо с искусственным завышением расходов для ухода от уплаты налогов.

Контекст

Эксперты связывают изменения финансовых показателей бизнеса с налоговой реформой. С января 2026 года базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%. Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, это неизбежно увеличило издержки компаний. Теперь им приходится либо закладывать налог в цены, либо жертвовать своей маржинальностью.

По данным опроса ФОМ и НИУ ВШЭ за декабрь 2025 года, 31% владельцев малого и среднего бизнеса задумываются о продаже или закрытии своих предприятий из-за роста налогов. При этом 42% предпринимателей сообщили о падении продаж в четвёртом квартале 2025 года, а 52% опрошенных ожидали дальнейшего ухудшения положения в первом квартале 2026 года.