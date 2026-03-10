Почти треть владельцев малого бизнеса думает о его закрытии: 31% готовы продать компанию из-за роста налогов

Треть российских предпринимателей рассматривает возможность закрытия или продажи бизнеса на фоне экономической ситуации на рынке, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование ФОМ и НИУ ВШЭ. В аналогичный период 2025 года этот показатель был на 8 процентных пунктов меньше. Давление на компании усиливают рост налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка и увеличение неплатежей со стороны контрагентов.

52% малого бизнеса ждут ухудшения в I квартале 2026 года

По данным совместного исследования ФОМ и НИУ ВШЭ, 31% представителей малого бизнеса задумываются о закрытии или продаже своего дела. По сравнению с I кварталом 2025 года показатель увеличился сразу на 8 процентных пунктов. Как сообщают эксперты «Ведомостей», тогда предприниматели также сталкивались с ростом налогов, однако давление на сектор было менее масштабным.

По оценкам предпринимателей, положение их бизнеса в первые три месяца 2026 года ухудшится: 52% респондентов ожидают падения показателей — только 12% рассчитывают на улучшение.

Для сравнения, предыдущий максимум пессимистичных ожиданий фиксировался в I квартале 2022 года. Тогда доля негативных ожиданий составляла 38%.

Почти 40% малого бизнеса — в режиме выживания

Опрос также показал, что доля компаний, работающих в режиме выживания, достигла максимума за пять лет наблюдений. По итогам IV квартала 2025 года так оценили состояние своего бизнеса 39% предпринимателей.

Для сравнения, в середине того же года этот показатель был на 8 процентных пунктов ниже. Одновременно сократилась доля предпринимателей, ожидающих роста бизнеса: если в течение первых трёх кварталов 2025 года таких было около 13%, то к концу года — лишь 8%.

Доходы упали почти у 40% малого бизнеса

Ситуация в малом бизнесе к концу 2025 года продолжила ухудшаться, в том числе из-за снижения потребительского спроса. В IV квартале о падении продаж сообщили 42% предпринимателей — это на 8 процентных пунктов больше, чем кварталом ранее и годом ранее.

На этом фоне ухудшились и финансовые показатели компаний. Доходы 39% предпринимателей в IV квартале оказались ниже, чем в III квартале того же года. При этом у 29% опрошенных поступлений оказалось недостаточно даже для покрытия прямых расходов.

Сокращение доходов сказалось и на заработных платах. Доля компаний, которым удалось повысить оплату труда сотрудникам, снизилась до 25% — на 5 процентных пунктов меньше, чем кварталом ранее, и на 10 пунктов ниже показателя годичной давности.

Количество сокращений в 2025 году увеличилось на 59%

Число сокращений в России в IV квартале 2025 года выросло на 59% год к году, достигнув 32,6 тыс. человек. Больше всего увольнений пришлось на госсектор (4,9 тыс.), здравоохранение (4,6 тыс.) и образование (3,8 тыс.).

Увольнений по собственному желанию стало меньше (1,87 млн против 2,07 млн годом ранее) — работники предпочитают сохранять занятость в условиях неопределённости. При этом текущие показатели остаются ниже допандемийного уровня 2019 года (57,3 тыс.).

Многие компании уже закрываются — а инвесторы откладывают новые проекты

Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин в разговоре с «Ведомостями» отметил, что предприниматели одновременно сталкиваются сразу с несколькими негативными факторами. Среди них — рост налоговой нагрузки, включая введение НДС для части бизнеса и отмену льгот по страховым взносам, высокая ключевая ставка, а также увеличение числа неплатежей со стороны контрагентов.

Одновременно предприниматели фиксируют снижение спроса. По словам Александра Калинина, многие компании уже закрываются, а инвесторы откладывают новые проекты до более благоприятных условий.

Минфин предложил освободить от НДС общепит на УСН и ввести вычеты для бизнеса

В начале марта Министерство финансов Российской Федерации предложило ряд мер, которые должны облегчить переход малого бизнеса на новые правила налогообложения.

В частности, ведомство предложило освободить от НДС предприятия общепита, которые ранее применяли упрощенную или патентную систему налогообложения и только в этом году стали плательщиками налога. Новая мера может продлиться с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.

Также предприниматели, утратившие право на использование патента, смогут воспользоваться налоговыми вычетами по НДС на ранее приобретенные товары и услуги. Еще одна мера предусматривает возможность уменьшить доходы по УСН на сумму НДС, уплаченного с авансов прошлого года.

При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что большинство предложенных поправок не способны существенно изменить ситуацию.