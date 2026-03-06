Количество сокращений в конце 2025 года выросло на 59%: больше всего увольнений пришлось на госсектор

В России число сотрудников, попавших под сокращение, увеличилось на 59% в конце 2025 года, пишут «Ведомости». По данным Росстата, в IV квартале работодатели уволили 32,6 тыс. человек. Эксперты связывают подобную динамику с замедлением экономической активности, высокими процентными ставками и оптимизацией расходов компаний.

Число уволенных сотрудников выросло до 32,6 тыс.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2026 года, в IV квартале 2025 года число работников, уволенных в результате сокращения штата, достигло 32 600 человек. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года показатель составлял только 20 500 человек.

В течение года количество увольнений по причине оптимизации росло постепенно. В I квартале под сокращение попали 21 800 работников, во II квартале — 23 700, а в III квартале — 29 500 человек. Таким образом, конец года стал пиковым периодом по этому показателю.

Больше всего сокращений — в госуправлении, здравоохранении и образовании

Максимальное количество уволенных по сокращению было отмечено в секторе государственного управления, сфере обеспечения безопасности и социального обслуживания — там работу потеряли 4 900 человек. На втором месте оказалась область здравоохранения вместе с социальными услугами, где численность сокращённых составила 4 600 сотрудников. Третью позицию заняла сфера образования — под оптимизацию попали 3 800 работников.

В обрабатывающей промышленности суммарное число сокращённых составило около 3 900 человек. Наиболее заметно оптимизация затронула производство прочей неметаллической минеральной продукции — например стекла, бетона и керамики — а также предприятия по обработке древесины и выпуску изделий из дерева.

При этом в ряде отраслей сокращений вовсе не было. Среди них — производство одежды, изделий из кожи, бумаги и бумажной продукции, а также выпуск лекарственных препаратов и медицинских материалов.

Власти Москвы сократят 15% госслужащих до 1 июня 2026 года

Механизм официальных сокращений всё чаще применяется в государственных организациях, отмечает в разговоре с «Ведомостями» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В частном секторе компании чаще используют альтернативные способы — например предлагают сотрудникам увольнение по соглашению сторон.

Ранее, 4 марта 2026 года, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о сокращении на 15% численности госслужащих в органах исполнительной власти и сотрудников подведомственных учреждений. Реорганизацию планируют завершить до 1 июня 2026 года.

Сокращения — не признак ухудшения ситуации на рынке труда

Эксперты пока не считают рост сокращений признаком системного ухудшения ситуации на рынке труда. Партнёр Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина отмечает в разговоре с «Ведомостями», что происходящее скорее связано с локальной структурной перестройкой в отдельных секторах экономики.

По её словам, компании оптимизируют расходы на фоне высоких процентных ставок и более сдержанной инвестиционной активности. Это приводит к пересмотру организационных структур и численности персонала.

Увольнений по собственному желанию стало меньше, чем годом раннее

На фоне изменений в экономике число работников, увольняющихся по собственному желанию, снизилось. В IV квартале 2025 года этот показатель составил 1,87 млн человек против 2,07 млн годом ранее.

По данным Росстата, чаще всего сотрудники увольнялись по собственной инициативе в организациях водного транспорта, где доля таких случаев достигла 19%. Минимальный показатель зафиксирован в сфере трубопроводного транспорта — около 0,9%.

Экономисты объясняют динамику более осторожным поведением работников. Высокая неопределённость и замедление экономики делают переход между компаниями менее предсказуемым, поэтому многие предпочитают сохранять текущую занятость и положенные выплаты в случае сокращения.

Количество сокращений в 2025 году всё ещё ниже допандемийного уровня

Несмотря на заметный рост сокращений, текущие показатели остаются ниже уровней прошлых лет, когда рынок труда не испытывал дефицита кадров. Например, в IV квартале 2021 года под сокращение попали 37 600 работников, а в аналогичный период 2019 года — 57 300 человек.

Эксперты «Ведомостей» также считают преждевременными разговоры о значительном влиянии искусственного интеллекта на занятость. По словам Павлюшиной, влияние технологий на общую статистику увольнений пока ограничено и не является ключевым фактором.