Ставка НДС уже 22%: эксперты — о нагрузке на бизнес в 2026-м

На днях Минфин представил проект налоговой реформы, который предусматривает повышение ставки НДС до 22%, снижение порога выручки для перехода на уплату НДС до 10 млн рублей и отмену ряда льгот для малого бизнеса. Эксперты предупреждают: за подобными изменениями последует не только рост налоговой нагрузки, но и высокие риски для потребительского спроса и инвестиций.

Рост цен, падение спроса и торможение инвестиций

Экономисты сходятся во мнении: рост НДС с 20% до 22% в первую очередь отразится на потребителях. По оценке руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, бизнес будет стремиться компенсировать дополнительные издержки за счёт повышения цен — в зависимости от ценовой чувствительности спроса.

Но не только покупатели будут выбирать более дешёвые продукты, откладывая приобретение товаров длительного спроса или необязательного потребления. Эксперт добавляет, что дополнительная налоговая нагрузка способна привести к замедлению инвестиционной активности: компании отложат вложения в развитие, чтобы сохранить ликвидность.

Наибольший удар придётся по отраслям с низкой маржинальностью и высокой чувствительностью к цене: ритейлу, услугам, автопрому, строительству. Кроме того, рост НДС может повлиять на инфляцию уже до фактического вступления изменений в силу: предприятия, как правило, начинают «закладывать» будущий рост налогов в текущие ценники заранее.

Снижение порога по НДС — удар по малому бизнесу

Одна из наиболее чувствительных для малого бизнеса мер — снижение порога выручки, после которого компания обязана уплачивать НДС. Минфин предлагает снизить его с 60 млн до 10 млн рублей в год. Александр Филинов, директор практики финансового аутсорсинга Belleragу, считает, что подобная мера сделает дробление бизнеса менее рентабельным.

«Теперь дробление для целей НДС будет выгодно только очень мелким предприятиям или “очень предприимчивым” бизнесменам», — подчёркивает эксперт.

По мнению менеджера по налоговой экспертизе компании Neo Патимат Османовой, сама по себе мера логична с точки зрения борьбы с дроблением бизнеса. Разделённые юрлица с выручкой в 10 млн руб. быстрее попадут в зону видимости налоговой службы.



С другой стороны, это ударит не только по тем недобросовестным компаниям, кто использует схемы дробления, но и по другим предпринимателям.

«Учитывая, что годовая выручка в размере 10 млн руб. применима только к микробизнесу или небольшим ИП, данные изменения могут существенно повлиять на добросовестных налогоплательщиков в сфере малого бизнеса, так как снижение порогов предполагает значительное увеличение налоговой нагрузки», — предупреждает менеджер по налоговой экспертизе компании Neo Патимат Османова.

Она добавляет, что в ряде случаев бизнес будет вынужден пересматривать модель работы или искать иные способы минимизации налогов — в том числе нелегальные.

«Не исключено, что некоторые налогоплательщики задумаются о сокрытии выручки», — предупреждает эксперт.

УСН и НДС — как выбирать и считать

Эксперт Патимат Османова также советует предпринимателям заранее оценить финансовый эффект от новых условий. Особенно важно сравнить два возможных сценария работы: УСН с уплатой НДС по ставке 22% и возможностью вычетов, либо УСН с упрощёнными ставками 5–7%, но без права на вычет.

«Малому бизнесу необходимо уже сейчас задуматься о наиболее эффективном способе ведения бизнеса с 2026 г., в случае принятия данных поправок. В части НДС необходимо рассчитать налоговый эффект от двух способов применения УСН и выбрать менее затратный», — рекомендует Османова.

Отмена льгот по страховым взносам усилит давление

Ещё одно изменение, которое может сильно повлиять на структуру издержек, касается отмены пониженных тарифов страховых взносов для МСП в неприоритетных отраслях. Минфин предлагает отменить льготные тарифы для неприоритетных отраслей — таких как розница, строительство, добыча. Для них предлагается установить общий тариф 30% до достижения базы и 15% — после.

По словам Александра Филинова, директора практики финансового аутсорсинга Bellerage, пониженные тарифы были «подарком» государства во время пандемии и продержались дольше, чем ожидалось. В текущих условиях власти вернулись к идее выравнивания условий.

«Для малого и среднего бизнеса это болезненное решение, особенно для компаний с высокой долей расходов на персонал – в сфере услуг, розничной торговле и др. В итоге рост издержек, скорее всего, будет переложен на конечного потребителя», — отмечает Филинов.

По мнению Ольги Беленькой, подобные нововведения создадут тройное давление на предпринимателей: рост НДС, снижение порога по УСН и отмена пониженных взносов.

«С учетом того, что малый и средний бизнес и так испытывает давление со стороны высокой стоимости кредитов, дефицита кадров и замедления роста спроса, это еще сильнее замедлит его развитие, а может привести и к уходу с рынка ряда компаний, создающих рабочие места в экономике», — поясняет Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Макроэффект — инфляция и замедление роста

Предложенные Минфином изменения повлияют не только на издержки компаний, но и на ключевые макроэкономические показатели. По словам экспертов, повышение НДС традиционно оказывает влияние на уровень инфляции, особенно в первые месяцы после вступления в силу. Как показывает практика 2019 года, когда ставка НДС была увеличена с 18% до 20%, этот шаг добавил к годовой инфляции около 0,6 процентного пункта. По оценке Банка России, эффект оказался ближе к нижней границе прогнозного диапазона, но был заметен и устойчив.

Ольга Беленькая из ФГ «Финам» отмечает, что реакция бизнеса на рост НДС может быть неоднородной: одни компании начнут повышать цены заранее, закладывая будущую налоговую нагрузку в текущие контракты, другие — после официального вступления новой ставки в силу.

«После повышения НДС его окончательный перенос в цены может завершиться примерно в течение I квартала», — поясняет эксперт.

Такая ситуация может совпасть с ослаблением спроса, особенно в сегменте товаров необязательного потребления, что снизит обороты компаний и усилит инвестиционную паузу. В совокупности это способно не только разогнать инфляцию, но и затормозить экономический рост на горизонте 6–12 месяцев.





