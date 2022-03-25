X5 Group закрывает агрегатор доставки «Около»

X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», закрывает агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды «Около» — он просуществовал менее двух лет.
Открыв приложение «Около», пользователи видят сообщение о закрытии сервиса, им предлагается скачать приложение партнеров. Причины закрытия не уточняются. RB.RU направил запрос в X5 Group.
X5 Group запустила агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около» в июле 2020 года. В апреле 2021 сервис начал доставлять заказы из ресторанов Москвы, однако уже в январе 2022 года «Около» отключил ее.
Доставка из ресторанов оказалась «экономически невыгодной». «Около» планировал продолжать доставлять продукты из «Пятерочки» и «Перекрестка» и готовую еду собственных бизнесов X5, например, из «Много лосося».
X5 Group, которой принадлежит «Около», управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивает цифровые бизнесы Vprok.ru «Перекресток», 5Post, сервисы экспресс-доставки.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В магазинах «Перекресток» появилась возможность снятия наличных на кассе
- 2 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 3 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
- 4 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
- 5 Как повлияет на российский бизнес приостановка поставок в Россию американскими операторами FedEx, UPS и DHL?
ВОЗМОЖНОСТИ
25 марта 2022
25 марта 2022
31 марта 2022