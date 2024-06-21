Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Лаборатория Касперского» намерена сохранить клиентов в США

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Лаборатория Касперского» планирует принять юридические меры для сохранения своих клиентов в США. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

«Лаборатория Касперского» намерена сохранить клиентов в США
  1. Новости

Компания предлагала американским властям провести независимую проверку продуктов, но Минторговли приняло решение, «вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации».

После введенного ограничения компания сможет продавать в США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. 

С 20 июля власти США запретят американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам. 

По данным Reuters, у «Лаборатории Касперского» есть тесные связи с российскими властями, а использование антивируса может представлять критические риски для американских компаний, в том числе государственных.

В самой «Лаборатории Касперского» заявляли ранее, что компания является частной и не имеет связей с правительством РФ. По собственным данным, в 2023 году глобальные продажи решений увеличились на 11%, неаудированная выручка по МСФО составила $721 млн.

Фото на обложке: Kasperskiy Daily / Telegram

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский антивирус «Касперского» запретят продавать в США — Reuters
  2. 2 Почти 60% паролей могут быть взломаны менее чем за час
  3. 3 Как среднему бизнесу защищаться от новейших киберугроз
  4. 4 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  5. 5 «Лаборатория Касперского» запустила конкурс для студентов с главным призом в $10 тысяч
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

MGIMO Ventures

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

Все ВОЗМОЖНОСТИ