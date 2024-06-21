«Лаборатория Касперского» намерена сохранить клиентов в США

«Лаборатория Касперского» планирует принять юридические меры для сохранения своих клиентов в США. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
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Компания предлагала американским властям провести независимую проверку продуктов, но Минторговли приняло решение, «вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации».
После введенного ограничения компания сможет продавать в США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.
С 20 июля власти США запретят американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам.
По данным Reuters, у «Лаборатории Касперского» есть тесные связи с российскими властями, а использование антивируса может представлять критические риски для американских компаний, в том числе государственных.
В самой «Лаборатории Касперского» заявляли ранее, что компания является частной и не имеет связей с правительством РФ. По собственным данным, в 2023 году глобальные продажи решений увеличились на 11%, неаудированная выручка по МСФО составила $721 млн.
Фото на обложке: Kasperskiy Daily / Telegram
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