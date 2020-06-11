Финалистами туристического акселератора Евгения Касперского стали десять проектов

В финал туристического акселератора Евгения Касперского Kaspersky Exploring Russia прошли десять стартапов из разных стран мира. Об этом Rusbase рассказали представители акселератора.

В десятку лучших проектов вошли представители России, США, Израиля, Португалии, Нидерландов, Эстонии и Южной Африки.

Кто стал финалистом акселератора Kaspersky Exploring Russia:

Страна: Россия

Категория: Sustainability

«Альтуризм» развивает туристическую инфраструктуру в России и разрабатывает новые форматы путешествий по стране. Одна из целей проекта — остановить вымирание деревень в России.

Страна: Израиль

Категория: Social Tech

Accesstravel – платформа, которая помогает путешествовать пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Страна: Россия

Категория: Travel Tech

maps.me разрабатывает подробные автономные карты для путешественников. Сервис включает в себя туристические путеводители и навигационные маршруты для 600 городов.

Страна: США

Категория: Travel Tech

360 Stories — мобильное приложение c онлайн-экскурсиями с применением VR- и AR-технологий.

Страна: Южная Африка

Категория: Travel Tech

VISTA Destination Network помогает путешественникам спланировать и организовать поездку, а местным предпринимателям и отельерам помогает выстраивать стратегию развития.

Страна: Россия

Категория: Travel Tech

Routitude – это интерактивный сервис, который помогает найти место для путешествия. Routitude рассказывает о погоде в любое время года, доступных рейсах, визовых требованиях.

Страна: Эстония / Россия

Категория: Infrastructure Track

hotellab предлагает отелям умные решения в области управления доходами, цифрового маркетинга и оптимизации расходов.

Страна: Россия

Категория: Infrastructure Track

FREEDOM NATURI производит экомодули из природных материалов.

Страна: Португалия

Категория: Travel Tech

Citycheck – это приложение, которое в игровой форме позволяет изучать города и узнавать о местных достопримечательностях.

Страна: Нидерланды

Категория: Travel Tech

Локали позволяет в любом городе мира находить местных жителей, с которыми можно поговорить на своем языке.

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» запустил туристический акселератор 6 мая. Цель акселератора — поддержать молодые travel-стартапы. Kaspersky Exploring Russia получил 500 заявок из 47 стран.

Имена победителей станут известны 25 июня.

Обладатель первого места получит грант на профильное онлайн-обучение, второго — маркетинговую и PR-поддержку своего проекта, третьего — подписку на специальный софт для решения бизнес-задач.

Кроме того, участники акселератора получат специальные призы от партнеров программы — Amadeus и Propeller Shannon.

Amadeus предоставит победителю возможность презентовать свой проект и получить консультацию у специалистов Amadeus for Startups или Amadeus Corporate Social Responsibility. Также партнер включит стартап в Amadeus Access Catalog и поможет в пилотировании проекта на российском рынке.

Propeller Shannon пригласит победителей для участия в программе Boarding Pass Day. В рамках программы проекты смогут рассказать о себе ведущим игрокам в области авиации и TravelTech.

Фото: пресс-служба Kaspersky Exploring Russia