Финалистами туристического акселератора Евгения Касперского стали десять проектов
В финал туристического акселератора Евгения Касперского Kaspersky Exploring Russia прошли десять стартапов из разных стран мира. Об этом Rusbase рассказали представители акселератора.
В десятку лучших проектов вошли представители России, США, Израиля, Португалии, Нидерландов, Эстонии и Южной Африки.
Кто стал финалистом акселератора Kaspersky Exploring Russia:
Страна: Россия
Категория: Sustainability
«Альтуризм» развивает туристическую инфраструктуру в России и разрабатывает новые форматы путешествий по стране. Одна из целей проекта — остановить вымирание деревень в России.
Страна: Израиль
Категория: Social Tech
Accesstravel – платформа, которая помогает путешествовать пожилым и людям с ограниченными возможностями.
Страна: Россия
Категория: Travel Tech
maps.me разрабатывает подробные автономные карты для путешественников. Сервис включает в себя туристические путеводители и навигационные маршруты для 600 городов.
Страна: США
Категория: Travel Tech
360 Stories — мобильное приложение c онлайн-экскурсиями с применением VR- и AR-технологий.
Страна: Южная Африка
Категория: Travel Tech
VISTA Destination Network помогает путешественникам спланировать и организовать поездку, а местным предпринимателям и отельерам помогает выстраивать стратегию развития.
Страна: Россия
Категория: Travel Tech
Routitude – это интерактивный сервис, который помогает найти место для путешествия. Routitude рассказывает о погоде в любое время года, доступных рейсах, визовых требованиях.
Страна: Эстония / Россия
Категория: Infrastructure Track
hotellab предлагает отелям умные решения в области управления доходами, цифрового маркетинга и оптимизации расходов.
Страна: Россия
Категория: Infrastructure Track
FREEDOM NATURI производит экомодули из природных материалов.
Страна: Португалия
Категория: Travel Tech
Citycheck – это приложение, которое в игровой форме позволяет изучать города и узнавать о местных достопримечательностях.
Страна: Нидерланды
Категория: Travel Tech
Локали позволяет в любом городе мира находить местных жителей, с которыми можно поговорить на своем языке.
Генеральный директор «Лаборатории Касперского» запустил туристический акселератор 6 мая. Цель акселератора — поддержать молодые travel-стартапы. Kaspersky Exploring Russia получил 500 заявок из 47 стран.
Имена победителей станут известны 25 июня.
Обладатель первого места получит грант на профильное онлайн-обучение, второго — маркетинговую и PR-поддержку своего проекта, третьего — подписку на специальный софт для решения бизнес-задач.
Кроме того, участники акселератора получат специальные призы от партнеров программы — Amadeus и Propeller Shannon.
Amadeus предоставит победителю возможность презентовать свой проект и получить консультацию у специалистов Amadeus for Startups или Amadeus Corporate Social Responsibility. Также партнер включит стартап в Amadeus Access Catalog и поможет в пилотировании проекта на российском рынке.
Propeller Shannon пригласит победителей для участия в программе Boarding Pass Day. В рамках программы проекты смогут рассказать о себе ведущим игрокам в области авиации и TravelTech.
Фото: пресс-служба Kaspersky Exploring Russia
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