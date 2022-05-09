Reuters: в США ведется расследование о причастности «Лаборатории Касперского» к хакерским атакам

США ведут расследование в отношении «Лаборатории Касперского» на предмет использования Кремлем антивирусного ПО компании для кражи информации или вмешательства в работу американских госорганов.

О расследовании узнало агентство Reuters. По информации издания, в прошлом году дело было передано из министерства юстиции США в министерство торговли. Расследование продвигалось медленно, однако в марте Белый дом призвал работать над делом более активно из-за возросших опасений российских кибератак.

Суть расследования заключается в риске того, что власти РФ могут использовать антивирусный софт «Лаборатории Касперского», имеющий привилегированный доступ к компьютерными системам, для кражи конфиденциальной информации или вмешательства в работу ведомств или государственных организаций.

Источники агентства сообщают, что особую озабоченность Белого дома вызывают доступ ПО к сетям федеральных подрядчиков и операторов критически важной инфраструктуры США, такой как электросети.

По информации Reuters, регулирующие органы США уже запретили федеральному правительству использовать софт «Лаборатории Касперского» и в будущем могут обязать компанию принять меры по снижению рисков, связанных с ее продуктами, или вовсе запретить американцам пользоваться ими.

Фото: Unsplash