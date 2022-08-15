Сооснователь «Лаборатории Касперского» ушел из компании и продал свои акции за $50 млн

Совладелец и член совета директоров «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик покинул все посты в компании и продал свою долю в ней. Де-Мондерик создал «Лабораторию Касперского» вместе с Евгением и Натальей Касперской, а также Вадимом Богдановым в 1997 году.
Алексей Де-Мондерик в июле 2022 года заключил соглашение о продаже принадлежащих ему 6,3 млн акций Kaspersky Labs Limited, пишет RTVI со ссылкой на документы британского реестра юрлиц.
Покупателем выступила сама компания, сумма сделки составила $50 млн.
«Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон, компания выкупила его акции. Господин Де-Мондерик не участвует в деятельности компании», — сообщили изданию в пресс-службе «Лаборатории Касперского». Сам Де-Мондерик на вопросы не ответил.
Опрошенные RTVI юристы считают, что текущая политическая ситуация, опасность лишиться гражданства Мальты и попасть под санкции ЕС могли стать одной из причин для продажи Де-Мондериком бумаг «Лаборатории Касперского».
Из данных британского реестра следует, что после выхода Де-Мондерика из капитала Kaspersky Labs Limited у Евгения Касперского остается 91,8% компании (53,9 млн акций), у Вадима Богданова — 8,1% (4,7 млн) и 0,1% (1 тыс.) — у Татьяны Шифон (ранее заместитель административного директора «Лаборатории Касперского»).
Вся компания, учитывая сумму сделки с Де-Мондериком, сейчас оценивается в $515,5 млн.
Фото на обложке: Tatiana Belova /
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