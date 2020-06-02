«Яндекс.Касса» и CS-Cart представили решение для запуска маркетплейса за несколько дней

«Яндекс.Касса» и CS-Cart запустили решение , которое объединяет в себе CMS-систему CS-Cart для маркетплейсов и сервис «Яндекс.Кассы» для онлайн-площадок. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Кассы».

С помощью CMS от CS-Cart можно создать маркетплейс из готовых решений и управлять им. Сервис «Яндекс.Кассы» позволяет маркетплейсам автоматически получать комиссию с продаж и распределять деньги между продавцами, чьи товары и услуги покупатель оплачивает в одном онлайн-заказе.

Таким образом, решение позволяет запустить маркетплейс, принимать на нем онлайн-оплату разными способами и контролировать финансовые потоки между покупателями и продавцами.

Сервис подойдет маркетплейсу любого размера и направления. Система сразу отправляет деньги продавцам, чьи товары или услуги оплатил покупатель, и маркетплейсу в качестве комиссии за успешную продажу.

Онлайн-площадки могут принимать оплату от покупателей большинством способов, доступных в «Яндекс.Кассе». Среди них — кошельки в «Яндекс.Деньгах», банковские карты, интернет-банкинги и другие. Решение работает со всеми сценариями «Яндекс.Кассы», в том числе с платежными виджетами, сервисом «Умный платеж» и мобильным SDK.

Платить комиссию за использование CMS-системы CS-Cart не нужно — достаточно один раз оплатить саму систему.

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