«Яндекс.Касса» запустила сервис для автоматического разделения счета между продавцами
«Яндекс.Касса» запустила решение, которое позволяет автоматически распределять деньги между продавцами, чьи товары и услуги покупатель оплатит в одном онлайн-заказе. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Касса».
Новый сервис подойдет любой компании, которая предлагает на своем сайте или в приложении товары и услуги разных продавцов — юридических лиц.
«Обычно такие площадки получают деньги от покупателей на свой расчетный счет, а затем сами распределяют их между партнерами. При расчете с помощью нового решения деньги проходят не через площадку, а сразу поступают на счета продавцов», — говорится в сообщении.
При использовании сервиса интернет-площадки смогут брать комиссию с продавцов и сами определять ее размер.
Самой интернет-площадке не придется оформлять платежные поручения и проводить деньги через свой расчетный счет. Решение позволит контролировать финансовые потоки между покупателями и продавцами, а также сократить документооборот.
Сервис поддерживает возможность холдирования платежей до 7 дней, чтобы деньги поступали на счет продавца только после того, как он выполнит свои обязательства перед покупателем.
Решение позволяет оформлять полные или частичные возвраты покупателям — перечислять назад деньги за все или только некоторые товары, оплаченные в одном заказе. Кроме того, можно наладить процесс выдачи кассовых чеков — отправлять их только тем продавцам, которым они нужны для отчетности перед ФНС.
Фото: Unsplash
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