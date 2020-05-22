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«Яндекс.Касса» запустила сервис для автоматического разделения счета между продавцами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс.Касса» запустила решение, которое позволяет автоматически распределять деньги между продавцами, чьи товары и услуги покупатель оплатит в одном онлайн-заказе. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Касса».

«Яндекс.Касса» запустила сервис для автоматического разделения счета между продавцами

Новый сервис подойдет любой компании, которая предлагает на своем сайте или в приложении товары и услуги разных продавцов — юридических лиц.

«Обычно такие площадки получают деньги от покупателей на свой расчетный счет, а затем сами распределяют их между партнерами. При расчете с помощью нового решения деньги проходят не через площадку, а сразу поступают на счета продавцов», — говорится в сообщении.

При использовании сервиса интернет-площадки смогут брать комиссию с продавцов и сами определять ее размер.

Самой интернет-площадке не придется оформлять платежные поручения и проводить деньги через свой расчетный счет. Решение позволит контролировать финансовые потоки между покупателями и продавцами, а также сократить документооборот.

Сервис поддерживает возможность холдирования платежей до 7 дней, чтобы деньги поступали на счет продавца только после того, как он выполнит свои обязательства перед покупателем.

Решение позволяет оформлять полные или частичные возвраты покупателям — перечислять назад деньги за все или только некоторые товары, оплаченные в одном заказе. Кроме того, можно наладить процесс выдачи кассовых чеков — отправлять их только тем продавцам, которым они нужны для отчетности перед ФНС.

Фото: Unsplash

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