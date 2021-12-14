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Катерина Тихонова открыла венчурный фонд со штаб-квартирой в «Москва-сити»

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Генеральный директор «Иннопрактики» Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова зарегистрировали ООО «Технологические инвестиции "ФТИ"» и ООО «Управление инвестициями "ФТИ"» в одном из помещений 73-этажного небоскреба «Город Столиц» в «Москва-сити» на Пресненской набережной.

Катерина Тихонова открыла венчурный фонд со штаб-квартирой в «Москва-сити»

Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ. Уставный капитал каждой компании определен в 10 тысяч рублей, доли между учредительницами распределились как 50% на 50%. Обе структуры возглавил Дмитрий Устинов.

О планах Тихоновой и Поповой создать венчурный фонд ранее сообщало РБК. В пресс-службе «Иннопрактики» уточняли, что «Фонд технологических инвестиций» создается как товарищество «для посевных инвестиций в стартапы в расчете около 3 млн рублей на один проект».

В видах деятельности компаний указаны капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, вложения в ценные бумаги, денежное посредничество, покупка и продажа недвижимости, управление собственным и арендованным имуществом, деятельность холдингов.

Инвестиционные товарищества управляют портфелем активов и капиталом, могут привлекать сторонних инвесторов. По такому принципу уже работает группа венчурных фондов «Сколково», фонд «Национальной технологической инициативы», несколько pre-IPO фондов инвестгруппы Da Vinci и другие.

Тихонова является генеральным директором Фонда «Национальное интеллектуальное развитие», который работает под брендом «Иннопрактика». По информации РБК, Катерина Тихонова — младшая дочь президента РФ Владимира Путина.

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15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: pexels.com

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