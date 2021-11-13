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Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова создаст фонд для поддержки стартапов

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Генеральный директор «Иннопрактики» Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова подали заявку на регистрацию инвестиционного товарищества «Фонд технологических инвестиций», задачей которого станет помощь стартапам.

Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова создаст фонд для поддержки стартапов

Об этом узнал РБК от источников в сфере венчурных инвестиций. Управлением фонда займется компания «Управление инвестициями "ФТИ"». Фонд будет специализироваться на посевных инвестициях в стартапы.

Инвестиционные товарищества создаются управляющими партнерами, которые владеют портфелем активов и капиталов, а также могут привлекать сторонних инвесторов.

Пресс-служба «Иннопрактики» подтвердила РБК создание товарищества «для посевных инвестиций в стартапы в расчете около 3 млн рублей на один проект».

Как отмечает источник, 90% стартапов терпят неудачу после посевного раунда. Из них 29% проваливаются из-за нехватки финансирования.

Некоммерческая организация «Иннопрактика» объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ им. М.В. Ломоносова и фонд «Национальное интеллектуальное развитие» и занимается разработками в сфере высоких технологий.

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Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

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