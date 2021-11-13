Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова создаст фонд для поддержки стартапов

Генеральный директор «Иннопрактики» Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова подали заявку на регистрацию инвестиционного товарищества «Фонд технологических инвестиций», задачей которого станет помощь стартапам.
Об этом узнал РБК от источников в сфере венчурных инвестиций. Управлением фонда займется компания «Управление инвестициями "ФТИ"». Фонд будет специализироваться на посевных инвестициях в стартапы.
Инвестиционные товарищества создаются управляющими партнерами, которые владеют портфелем активов и капиталов, а также могут привлекать сторонних инвесторов.
Пресс-служба «Иннопрактики» подтвердила РБК создание товарищества «для посевных инвестиций в стартапы в расчете около 3 млн рублей на один проект».
Как отмечает источник, 90% стартапов терпят неудачу после посевного раунда. Из них 29% проваливаются из-за нехватки финансирования.
Некоммерческая организация «Иннопрактика» объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ им. М.В. Ломоносова и фонд «Национальное интеллектуальное развитие» и занимается разработками в сфере высоких технологий.
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