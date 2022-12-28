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Российский ХКФ банк продал 25% казахстанского Home Credit Bank

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский ХКФ банк окончательно вышел из состава акционеров казахстанского Home Credit Bank, сообщили в пресс-службе последнего. Чешский бизнесмен СЕО PPF Group (владеет группой Home Credit) Иржи Шмейц приобрел остававшиеся у российского ХКФ 25% казахстанского Home Credit.

Российский ХКФ банк продал 25% казахстанского Home Credit Bank

По итогам сделки, Шмейц стал владельцем 34,7% кредитной организации в республике. Отмечается, что регулятор Казахстана уже одобрил сделку.

«В настоящий момент в составе акционеров казахстанского Home Credit Bank нет российских акционеров», — отмечается в релизе, который приводит издание Frank Media.

В мае чешская PPF Group и нидерландская Home Credit заключили соглашение о продаже  активов и дочерних структур в РФ. Их приобрела группа частных инвесторов во главе с председателем совета директоров СПБ Биржи Иваном Тырышкиным.

Весной ХКФ банк продал топ-менеджменту PPF 75% акций Home Credit Bank, сохранив лишь 25%.

Фото на обложке: stasokulov / Shutterstock

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