Каждая четвёртая крупная компания в России подняла цены с начала 2026-го: эксперты связывают это с ростом НДС
25% крупных компаний в России подняли цены в январе 2026-го
В январе 25% крупных компаний решили повысить цены продаж — месяцем ранее таких было только 16,5%, пишут «Ведомости». Две трети бизнеса сообщили о росте цен закупки. Эксперты связывают это с ростом НДС с 20 до 22% в 2026 году и жёсткой денежно-кредитной политикой.
Рост спроса зафиксировали лишь 12,7% компаний
По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которые ссылаются «Ведомости», ситуация с ценами закупки за январь 2026 года заметно ухудшилась. О росте закупочных цен сообщили две трети компаний — в предыдущий отчётный период такой ответ выбирали около половины респондентов.
56% компаний также сообщили, что спрос в их отрасли остался на прежнем уровне. Рост спроса отметили 12,7% респондентов, снижение — 31,3% опрошенных организаций.
У каждой четвёртой компании продолжают расти заказы
Несмотря на разную динамику спроса, количество новых заказов у бизнеса в целом не ухудшилось. С ноября 2025 года по январь 2026 года примерно у четверти компаний число новых заказов продолжало расти.
Ситуация с выполнением обязательств тоже в целом не изменилась. Большинство компаний сообщили, что в январе количество проблем не увеличилось. Рост числа невыполненных обязательств со стороны контрагентов отметили чуть более четверти респондентов.
Треть компаний по-прежнему негативно оценивает деловой климат
Оценки делового климата остаются слабыми. Треть опрошенных компаний по-прежнему оценивает ситуацию в экономике негативно — столько же, сколько и в декабре 2025-го. Положительно ситуацию оценили лишь 4% компаний, и за месяц их доля сократилась сразу на 10 процентных пунктов.
Индекс личных оценок опустился до минимального уровня за последний год. Сводный индекс снизился на 2 пункта — до 44,1 пункта, вернувшись к значениям начала третьего квартала 2025 года.
22% компаний отметили ухудшение финансовой ситуации
В финансовом плане для большинства компаний январь прошёл без резких изменений. В 68% организаций ситуация осталась на прежнем уровне. Ухудшение финансового положения отметили 22% компаний, а улучшение — около 10% опрошенных.
Ситуация с кадрами в целом оставалась стабильной. Чуть более 75% компаний в январе 2026 года продолжали наём сотрудников. При этом каждая десятая организация сообщила о сокращении части персонала.
Для снижения издержек бизнес также использовал более мягкие меры. Сокращение рабочего времени применяли 12% компаний.
Рост цен связали с НДС и жёсткой денежно-кредитной политикой
Эксперты «Ведомостей» связывают рост цен продаж с повышением НДС, сохранением жёсткой денежно-кредитной политики и изменениями утильсбора. При этом, как указывают аналитики, о повышении отпускных цен в январе сообщили лишь 25% компаний, тогда как рост закупочных цен зафиксировали две трети бизнеса.
Это говорит о том, что только часть предприятий переложила рост издержек на конечные цены, тогда как остальные предпочли сдерживать повышение, чтобы сохранить спрос со стороны клиентов.
