5% россиян уволили с работы из-за внедрения ИИ в 2025-м

Искусственный интеллект уже затронул финансовую сторону жизни каждого четвертого россиянина. По данным исследования «Выберу.ру» и ГК IT Smart Finance, 24% опрошенных подтвердили влияние ИИ на доходы, расходы или условия работы. При этом для одних технологии стали причиной роста зарплаты, а для других — поводом для сокращений.

Большинство россиян не используют ИИ для управления деньгами

Несмотря на рост интереса к технологиям, большинство респондентов пока не готовы активно применять ИИ в финансовых вопросах. Согласно результатам опроса, 76% участников придерживаются консервативного подхода и не доверяют искусственному интеллекту управление личными финансами.

ИИ повлиял на зарплаты и занятость

Часть респондентов столкнулась с прямыми последствиями в отношении финансов после внедрения ИИ. Так, 8% опрошенных сообщили, что им пришлось потратить деньги на покупку курсов, чтобы обучиться работе с нейросетями. Еще 4% отметили, что использование ИИ в рабочих процессах повысило их эффективность и привело к росту зарплаты.

Вместе с тем 5% участников опроса рассказали, что попали под сокращение в рамках оптимизации штата и снижения издержек на фоне внедрения технологий.

ИИ используют для бюджета, целей и выбора кредиторов

За пределами рабочих задач к нейросетям обращаются 7% участников опроса. Среди них каждый пятый пробовал с помощью ИИ пересматривать структуру семейного бюджета. Ещё 14% использовали технологии для планирования финансовых целей, в том числе для расчёта накоплений на конкретные покупки.

Для 18% респондентов нейросети стали инструментом поиска информации о предложениях банков, микрофинансовых организаций и других финансовых компаний. Ещё 15% опрошенных применяли ИИ для анализа отзывов о кредиторах.

Юридические вопросы и оценка долговой нагрузки

ИИ также используется для решения юридических и расчетных задач. Согласно опросу, 26% участников обращались к нейросетям за анализом и объяснением условий в разных договорах, а также за юридическими консультациями. Еще 7% респондентов задействовали ИИ для оценки собственной долговой нагрузки.

Интерес к ИИ в поисковых запросах вырос более чем в 2 раза

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак сообщил, что в 2025 году интерес россиян к теме искусственного интеллекта заметно вырос. По его словам, число пользователей, которые вводили в поисковик «Яндекс» запросы со словом «ИИ», увеличилось более чем в 2,5 раза за 2025 год.

Он также отметил, что россияне стали активнее использовать технологии в вопросах финансов, хотя этот процесс пока находится на ранней стадии. По его оценке, за последние годы ИИ стал важным фактором развития финтех-индустрии и одновременно усилил бизнес-процессы традиционных финансовых организаций.