ИИ для учёбы использует уже каждый четвертый школьник

Нейросети всё активнее входят в жизнь школьников: по данным «Лаборатории Касперского», 26% детей старше 10 лет уже используют ИИ для учёбы. Причём мальчики делают это заметно чаще девочек — 33% против 20%. Эксперты компании отмечают: технологии могут быть полезны, если дети понимают их ограничения и умеют проверять полученную информацию

Уроки на аутсорсе

Для большинства школьников нейросети — это способ быстро найти ответы на вопросы. 63% используют их как источник справочной информации, 60% — чтобы сделать домашние задания, а 53% — чтобы понять трудные темы.

Эксперты «Касперского» подчёркивают: ИИ может выдавать ошибки и даже выдумывать факты, поэтому школьникам важно сверять данные с учебниками или проверенными ресурсами.

Креатив на нейросетях

Часть школьников применяет нейросети и для творчества: 25% редактируют фотографии, 16% создают видео или аудиоролики. Для поколения, выросшего на TikTok, это стало естественным навыком.

Однако вместе с креативом появляются и риски — например, распространение недостоверной информации или утечка персональных данных. Дети могут случайно доверить ИИ личные фото и контакты, которые окажутся в чужих руках, а созданный ими контент легко использовать для манипуляций или кибербуллинга.

Друг без эмоций

Около 20% детей используют чат-боты для общения — чтобы поделиться переживаниями или задать «неудобные» вопросы, которые они стесняются обсудить со взрослыми. Эксперты «Лаборатории Касперского» подчёркивают: дети ищут поддержку, но искусственный интеллект не способен заменить настоящую эмпатию и заботу родителей.

ИИ не заменит общение

Андрей Сиденко, руководитель направления детской кибербезопасности в «Лаборатории Касперского», отметил: нейросети можно использовать как помощника, но ребёнку необходимо сохранять способность мыслить самостоятельно, сравнивать разные точки зрения. По его словам, чат-боты не должны становиться способом обмануть учителей или заменой живого общения. Он также советует ограничивать время, проведённое с ИИ, и не передавать сервисам личные данные.

Контекст

Исследование «Взрослые и дети в интернете» проводилось среди 2032 родителей и их детей. Оно показало: интерес к искусственному интеллекту растёт, но уровень доверия остаётся ограниченным.

Для «Касперского» тема цифровой безопасности детей является одним из ключевых направлений: компания регулярно исследует цифровые привычки школьников и публикует отчёты для родителей и педагогов.

Фото: Klaus Vedfelt / Getty Images