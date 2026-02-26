Каждый пятый в России зарабатывает на хобби — чаще всего постоянный доход получают зумеры
В среднем хобби посвящают 5,5 часа в неделю — и 4,5 тыс. рублей в месяц.
Каждый пятый россиянин получает доход от своего хобби, для 6% это уже стабильный заработок, следует из исследования Авито. Активнее других о монетизации задумывается молодёжь. В среднем на увлечения уходит 5,5 часа и 4 500 рублей в месяц.
Россияне посвящают хобби в среднем 5,5 часа в неделю
До пяти часов в неделю на хобби отводят 68% опрошенных, при этом у четверти респондентов увлечения занимают меньше двух часов. От 6 до 10 часов еженедельно посвящают любимому делу 20%, до двадцати часов — 7%, а более двадцати часов — 5%.
Исследование показало, что интересы мужчин, женщин и молодёжи заметно различаются.
Среди мужчин лидируют:
• Музыка — 34%,
• Видеоигры — 31%,
• Спорт — 27%.
Для женщин наиболее популярны:
• Кулинария и выпечка — 38%,
• Творчество и рукоделие — 36%,
• Огород и садоводство — 30%.
Молодёжь выделяется своим уникальным набором интересов:
• Фото- и видеосъёмка — 15%,
• Настольные игры — 13%,
• Танцы — 13%.
Средний показатель занятием хобби составляет 5,5 часа в неделю, причём мужчины в среднем называют время на четверть больше, чем женщины.
64% россиян регулярно закупают товары для хобби
Более половины респондентов (55%) ежемесячно тратят на хобби до 3 тыс. рублей. В частности:
• до 1 000 рублей — 23%,
• от 3 000 до 7 000 рублей — 19%,
• от 7 000 до 15 000 рублей — 9%,
• свыше 15 000 рублей — 5%.
В среднем россияне расходуют на хобби 4,5 тыс. рублей в месяц. У мужчин эта сумма выше примерно на треть.
64% россиян регулярно покупают инвентарь и материалы для своих увлечений. Чаще всего для этого они используют:
- онлайн-площадки (маркетплейсы, частные объявления) — 53%;
- сайты и приложения магазинов — 32%;
- торговые центры — 31%;
- офлайн-магазины у дома — 28%;
- рисейл-площадки — 16%.
Каждый пятый россиянин зарабатывает на хобби
20% респондентов уже смогли монетизировать хобби: 14% получают доход периодически, а для 6% это постоянный источник заработка. Чаще всего устойчивую модель дохода удаётся выстроить зумерам.
Еще 32% хотели бы начать зарабатывать на своём увлечении, при этом в группе 18–24 лет этот показатель достигает 36%. В то же время 48% россиян считают, что хобби должно оставаться занятием «для души», а не превращаться в коммерческий проект.
Контекст
Когда хобби начинает приносить деньги, оно автоматически превращается во вторую занятость, которую, согласно исследованию сервиса «Моё дело», имеют 75% россиян.
Главная причина — недостаточный заработок на основной работе (47%), ещё 40% таким образом формируют финансовую подушку безопасности. При этом вторая занятость перестала быть временной мерой: для 31% она приносит до 10% семейного бюджета.
