Каждый пятый в России зарабатывает на хобби — чаще всего постоянный доход получают зумеры

Каждый пятый россиянин получает доход от своего хобби, для 6% это уже стабильный заработок, следует из исследования Авито. Активнее других о монетизации задумывается молодёжь. В среднем на увлечения уходит 5,5 часа и 4 500 рублей в месяц.

Россияне посвящают хобби в среднем 5,5 часа в неделю

До пяти часов в неделю на хобби отводят 68% опрошенных, при этом у четверти респондентов увлечения занимают меньше двух часов. От 6 до 10 часов еженедельно посвящают любимому делу 20%, до двадцати часов — 7%, а более двадцати часов — 5%.

Исследование показало, что интересы мужчин, женщин и молодёжи заметно различаются.

Среди мужчин лидируют:

• Музыка — 34%,

• Видеоигры — 31%,

• Спорт — 27%.

Для женщин наиболее популярны:

• Кулинария и выпечка — 38%,

• Творчество и рукоделие — 36%,

• Огород и садоводство — 30%.

Молодёжь выделяется своим уникальным набором интересов:

• Фото- и видеосъёмка — 15%,

• Настольные игры — 13%,

• Танцы — 13%.

Средний показатель занятием хобби составляет 5,5 часа в неделю, причём мужчины в среднем называют время на четверть больше, чем женщины.

64% россиян регулярно закупают товары для хобби

Более половины респондентов (55%) ежемесячно тратят на хобби до 3 тыс. рублей. В частности:

• до 1 000 рублей — 23%,

• от 3 000 до 7 000 рублей — 19%,

• от 7 000 до 15 000 рублей — 9%,

• свыше 15 000 рублей — 5%.

В среднем россияне расходуют на хобби 4,5 тыс. рублей в месяц. У мужчин эта сумма выше примерно на треть.

64% россиян регулярно покупают инвентарь и материалы для своих увлечений. Чаще всего для этого они используют:

онлайн-площадки (маркетплейсы, частные объявления) — 53%;

сайты и приложения магазинов — 32%;

торговые центры — 31%;

офлайн-магазины у дома — 28%;

рисейл-площадки — 16%.

Каждый пятый россиянин зарабатывает на хобби

20% респондентов уже смогли монетизировать хобби: 14% получают доход периодически, а для 6% это постоянный источник заработка. Чаще всего устойчивую модель дохода удаётся выстроить зумерам.

Еще 32% хотели бы начать зарабатывать на своём увлечении, при этом в группе 18–24 лет этот показатель достигает 36%. В то же время 48% россиян считают, что хобби должно оставаться занятием «для души», а не превращаться в коммерческий проект.

Контекст

Когда хобби начинает приносить деньги, оно автоматически превращается во вторую занятость, которую, согласно исследованию сервиса «Моё дело», имеют 75% россиян.

Главная причина — недостаточный заработок на основной работе (47%), ещё 40% таким образом формируют финансовую подушку безопасности. При этом вторая занятость перестала быть временной мерой: для 31% она приносит до 10% семейного бюджета.