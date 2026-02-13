75% россиян совмещают две работы — треть скрывает это

Каждый третий житель России не сообщает работодателю о наличии дополнительной занятости. При этом 75% сотрудников совмещают основную работу с подработкой или полноценной второй занятостью. Исследование сервиса «Моё дело» показывает: вторая работа всё чаще становится инструментом финансовой подстраховки, а не временной мерой.

Каждый третий зарабатывает на подработке до 10% семейного бюджета

Как следует из опроса сервиса «Моё дело», почти половина респондентов — 47% — ищет подработку из-за нехватки зарплаты на основной работе. Ещё 40% таким образом формируют финансовую подушку.



Для 27% дополнительная занятость позволяет работать удалённо или по проектному графику, а каждый пятый (20%) осваивает новую профессию, не рискуя потерять текущее место работы.

Финансовый вклад подработки различается. Для 31% опрошенных она приносит до 10% совокупного дохода семьи. У 29% дополнительный заработок формирует 10–20% бюджета, ещё у 18% — 20–30%.

47% не видят вреда от подработки, 22% — прокачивают навыки

Эксперты «Моего дела» отмечают, что дополнительная занятость перестала быть временной мерой. По их оценке, россияне используют её как инструмент диверсификации доходов и снижения зависимости от одного работодателя или отрасли. Речь идёт не столько о стремлении увеличить заработок, сколько о попытке повысить устойчивость в условиях неопределенной экономики.

Исследование показало, что дополнительная занятость влияет на сотрудников по-разному:

47% — не видят негативного влияния

27% — иногда чувствуют усталость

7% — часто жалуются на концентрацию

22% — прокачивают навыки и расширяют опыт

36% уведомляют начальство о подработке, столько же — скрывают

О наличии второй работы работодателя уведомляют лишь 36% сотрудников. Столько же сознательно скрывают этот факт, 16% полагают, что руководство догадывается о подработке.

Бизнес не только заметил массовую подработку сотрудников — о ней знают 53% компаний, — но и в целом её принял. Две трети руководителей — 67% — закрывают глаза на совмещение, если страдает результат. Запрещают подработку под страхом увольнения единицы — всего 2%.

Каждый четвёртый работодатель боится утечки информации

Большинство компаний (55%) считают, что вторая работа сотрудников не вызывает серьёзных сложностей. Однако 27% работодателей сталкиваются с трудностями при расчёте отпускных и больничных, ещё 15% фиксируют ошибки в начислениях. По словам экспертов сервиса «Моё дело», именно такие неточности нередко становятся причиной трудовых споров и проверок со стороны контролирующих органов.

Помимо административных сложностей бизнес отмечает и операционные риски. Около 27% руководителей указывают на снижение качества работы и срыв сроков, 25% опасаются утечек информации и конфликтов интересов.

В то же время каждый пятый работодатель (20%) не видит в совместительстве заметного влияния на показатели компании.