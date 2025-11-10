Отпуск в 2026 году: 45% россиян копят деньги заранее

Каждый третий житель России откладывает деньги на путешествия и почти половина начинает копить за полгода до отпуска, говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту». Самыми популярными для планового отдыха остаются Турция и юг страны. Больше всего средств россияне откладывают на поездки в Турцию и на юг страны — эти направления остаются самыми затратными.

Лишь 8% в России решаются на отпуск без накоплений

45% респондентов начинают откладывать деньги на путешествие за полгода-год до поездки, 23% — за 3–6 месяцев. Ещё 15% формируют сбережения за год, 10% — за 1–3 месяца, и лишь 3% делают это в последний момент — за месяц до отпуска.

Почти треть (32%) россиян формируют бюджет на поездку заранее, ещё 44% создают накопления без конкретной цели, но впоследствии используют их на отпуск. Только 8% путешественников предпочитают спонтанность и едут без накоплений.

Каждый четвёртый откладывает на Ближний Восток, каждый десятый — на Европу

Почти четверть (24%) россиян копят на поездки в страны Ближнего Востока, включая Турцию и Израиль. Каждый пятый (21%) планирует отпуск в странах Персидского залива — ОАЭ, Катаре и других. Ещё 13% опрошенных откладывают на Юго-Восточную Азию, 12% — на Европу, 10% — на Африку.

По словам директора по развитию партнёрской сети сервиса «Туту» Эмиля Зиядинова, среди внутренних направлений больше всего россияне копят на поездки на юг страны — 27% опрошенных. На втором месте — Центральная Россия (16%), далее следуют Дальний Восток и Северный Кавказ (по 10%). По 6% респондентов заранее готовят бюджет на путешествия в Северо-Запад, на Урал и в Сибирь.

Каждый третий откладывает из-за высоких цен на билеты

Треть участников опроса откладывают из-за дороговизны направления, 24% — из-за сложных маршрутов и ощутимых транспортных расходов. Такой подход, по словам Эмиля Зиядинова, оправдан: билеты на популярные направления разбирают в первые дни продаж.

10% россиян откладывают деньги на продолжительные путешествия, ещё столько же — чтобы успеть увидеть как можно больше во время поездки.

