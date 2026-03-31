Уязвимости в законе устранят: страховщики могут получить право не выплачивать компенсацию, если виноват клиент
Сейчас суды часто встают на сторону клиента
Страховое законодательство в России могут изменить. Как сообщает «Коммерсант», страховщикам хотят разрешить не выплачивать компенсации, если случай произошёл из-за грубой неосторожности клиента. Сейчас суды часто встают на сторону страхователя, даже если он виноват в инциденте, отмечают эксперты.
«Согаз» подтвердил обсуждение проблемы на уровне ЦБ и рынка
В «Согазе» подтвердили Russian Bussines, что на совещании страховых компаний и представителей Банка России обсуждалась проблема судебной практики, при которой суды по-разному трактуют оговорки об исключениях из страхового покрытия.
Поводом стали решения Верховного суда, где подобные случаи квалифицируются как «грубая неосторожность» и требуют применения норм .
Как пояснил основатель InsurTech-платформы AIINS Игорь Кононов, сейчас в Гражданском кодексе нет чёткого определения термина «грубая неосторожность». Из-за этого такие условия в договорах часто признаются недействительными и трактуются в пользу клиента.
Новый законопроект должен снизить риски нестраховых выплат
Как сообщили в «Согазе», для устранения правового пробела в Госдуму внесён законопроект № 1147024-8. Его цель — снизить риски нестраховых выплат и уменьшить влияние судебной практики на рост страховых тарифов.
«Принятие законопроекта не повлечет ограничения объёма страховых выплат. Он закрепляет уже ранее применявшиеся оговорки», — подчеркнули в «Согазе».
Ожидается, что изменения позволят страховым компаниям предлагать клиентам экономически обоснованные тарифы, а покупателям полисов — выбирать необходимый объём страхового покрытия.
Рынок нуждается в чётких границах ответственности сторон
Основатель InsurTech-платформы AIINS Игорь Кононов пояснил, что в обновлённом законопроекте под «грубую неосторожность» могут подпадать ситуации, где ущерб был фактически предсказуем.
- В автостраховании — нарушение ПДД.
- В страховании имущества — оставленные включёнными электроприборы, использование открытого огня в помещениях или игнорирование систем безопасности.
- В корпоративном секторе — допуск к работе сотрудников без квалификации или нарушение базовых требований пожарной безопасности.
По словам Игоря Кононова, закрепление в договорах условий, при которых такие случаи не считаются страховыми и зависят от действий клиента, имеет принципиальное значение для рынка. Это позволит сторонам заранее определить границы ответственности и условия страхового покрытия.
Инициативу рынка поддержал Банк России
По данным «Коммерсанта», в Банке России поддерживают изменения, которые позволят компаниям самим определять условия страхования — какие риски включать в договор и в каком объёме.
При этом регулятор выступает против введения обязательного минимального набора рисков, который страховщики должны были бы включать в полисы для бизнеса. По оценке регулятора, неопределённость в этом вопросе может привести либо к росту стоимости полисов, либо к отказу страховщиков предоставлять страховую защиту.
- Селлеры на маркетплейсах готовы снизить цены, если комиссия упадёт хотя бы на 1%: с 2023-го тарифы выросли в 2 раза Каждый второй продавец планирует повысить цены в ближайшие 1–2 месяца. 31 марта 2026, 15:00
- В России средний чек на туры вырос с 60 тыс. до 93 тыс. рублей, а ОАЭ не теряют популярности у российских туристов Одним из самых заметных трендов рынка стал рост интереса к странам Азии 30 марта 2026, 20:14
- Интерес к российским автомобилям увеличился на 32% в 2026 году: самая популярная модель — LADA Granta Средняя цена за российский автомобиль — 2 млн рублей 27 марта 2026, 17:05
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами