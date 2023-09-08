Кувейтский финтех-стартап Kem с командой выходцев из российских банков привлек $1 млн

Приложение Kem для мгновенного перевода средств, основанное выпускниками ВШЭ и выходцами из банков «Точка» и «Открытие», привлекло $1 млн инвестиций в рамках pre-seed раунда, об этом RB.RU сообщил сооснователь Kem Георгий Чичуа.
Инвестором выступила Maqamees Holdings. Компания работает на рынке Кувейта и Саудовской Аравии и представляет собой аналог российской Системы быстрых платежей (СБП). Стратегический партнер Kem — один из крупнейших банков в Кувейте и Саудовской Аравии NBK.
Приложение позволяет пользователям отправлять друг другу деньги с помощью QR-кода и избавляет от необходимости создавать платежные ссылки или использовать традиционные учетные записи.
Средства пойдут на доработку функционала и расширение присутствия в Персидском заливе.
Kem была основана в 2021 году гражданами Кувейта и братьями Сетом и Зейном Садек, бывшим техническим директором банка «Открытие» Михаилом Арзумановым и Георгием Чичуа.
Чичуа сообщил RB.RU, что «команда состоит из бывших топ-менеджеров российского финтеха, покинувших Россию» — выходцев из банка «Точка», «Открытия», «Тинькофф» и Revolut.
Сооснователь Kem также сообщил, что рынок Саудовской Аравии и Кувейта представлен состоятельным населением с 95% покрытием смартфонов.
Фото на обложке: Unsplash
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