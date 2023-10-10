Стартап Keygo выходцев из «Яндекса» привлек $500 тыс. на развитие сервиса краткосрочной аренды

Стартап Keygo, который развивает сервис краткосрочной аренды жилья с автоматизированной системой заезда и выезда, привлек $500 тыс. от группы инвесторов и получил оценку в $3,5 млн. Об этом RB.RU сообщил представитель Keygo.
Среди инвесторов первого раунда — основатель RBI Эдуард Тиктинский, cооснователь стримингового сервиса Muzlab Виктор Христенко, директор бизнес-группы электронной торговли «Яндекса» Даниил Шулейко, инвестор ресторанной группы Duoband, глава петербургского филиала клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Лимонов, Сергей Бугорский, Александр Акопов.
Keygo основали Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов, которые запускали и развивали продукты «Яндекса» на международных рынках, в частности, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда».
Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов
Стартап развивает сервис краткосрочной аренды жилой недвижимости с полным циклом услуг для клиентов: от поиска и бронирования подходящего варианта, сопровождения во время проживания до чек-аута и клининга помещения. Компания полностью автоматизировала часть процессов: вместо классического ресепшн пользователям доступна поддержка в приложении 24/7, заезд и выезд из апартаментов осуществляется без сотрудников или собственников помещения.
Стартап берет в долгосрочную аренду (в среднем на срок от одного года) у собственников жилые помещения, комплектует интерьер, оснащает апартаменты предметами индивидуального пользования и бытовыми мелочами.
Интерьер помещения Keygo
Сейчас Keygo управляет более чем 50 квартирами в Бангкоке и Ереване. Стартап нацелен на рынки стран tier-2, такие как Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.
В планах стартапа — портфель из более 10 тыс. апартаментов в 10 странах в ближайшие четыре года, а также запуск собственного приложения, где забронировать жилье можно будет без комиссии (сейчас объекты Keygo доступны на платформах Airbnb, Booking, Ostrovok.ru, «Суточно.ру»).
Фото: Keygo
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