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KFC откроет в Москве ресторан с автоматической выдачей заказов и оплатой без карт и телефонов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

KFC откроет в районе станции метро «Бутырская» в Москве «ресторан будущего», в основе концепции которого – минимизация контактов внутри помещения. Об этом Rusbase рассказал представитель сети.

KFC откроет в Москве ресторан с автоматической выдачей заказов и оплатой без карт и телефонов

Для посетителей предусмотрено бесконтактное обслуживание с помощью digital-киосков, а также автоматизированая зона выдачи заказов.

Киоски самообслуживания для маломобильных гостей с системой биометрической идентификации. Фото: KFC

Автоматическая выдача заказов. Фото: KFC

Все заказы в новом ресторане будут производиться только через digital-киоски. Во все аппараты внедрена система биометрической идентификации. Она преобразует снимок лица в индивидуальный цифровой код и дает возможность посетителю, единожды зарегистрировавшись, оплачивать последующие заказы без необходимости доставать карту или мобильный телефон.

Кроме того,  система запоминает заказанные ранее посетителем блюда и  предложит их при последующих посещениях. При желании гость может оформить заказ без регистрации.

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