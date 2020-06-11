KFC откроет в Москве ресторан с автоматической выдачей заказов и оплатой без карт и телефонов
KFC откроет в районе станции метро «Бутырская» в Москве «ресторан будущего», в основе концепции которого – минимизация контактов внутри помещения. Об этом Rusbase рассказал представитель сети.
Для посетителей предусмотрено бесконтактное обслуживание с помощью digital-киосков, а также автоматизированая зона выдачи заказов.
Киоски самообслуживания для маломобильных гостей с системой биометрической идентификации. Фото: KFC
Автоматическая выдача заказов. Фото: KFC
Все заказы в новом ресторане будут производиться только через digital-киоски. Во все аппараты внедрена система биометрической идентификации. Она преобразует снимок лица в индивидуальный цифровой код и дает возможность посетителю, единожды зарегистрировавшись, оплачивать последующие заказы без необходимости доставать карту или мобильный телефон.
Кроме того, система запоминает заказанные ранее посетителем блюда и предложит их при последующих посещениях. При желании гость может оформить заказ без регистрации.
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