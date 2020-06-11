KFC откроет в районе станции метро «Бутырская» в Москве «ресторан будущего», в основе концепции которого – минимизация контактов внутри помещения. Об этом Rusbase рассказал представитель сети.

KFC откроет в Москве ресторан с автоматической выдачей заказов и оплатой без карт и телефонов