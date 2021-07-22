KFC в 2022 году выйдет на рынок Сахалина и Камчатки

Сеть ресторанов быстрого питания KFC планирует открыть рестораны на Сахалине и Камчатке с поддержкой партнера «Гуд-Фуд». Об этом журналистам сообщил владелец компании-партнера KFC на Дальнем Востоке Максим Лимаров.

«Камчатка и Сахалин — планируем выход на следующий год. Это сложная логистика морем, поэтому сейчас мы плотно работаем над этим вопросом, изучаем бизнес-процесс. Как только он станет понятным и прозрачным для нас, тогда выйдем», — сообщил RB.ru Лимаров.

По его словам, с большой долей вероятности в этих локациях придется создать логистический хаб. «Бывает так, что поставки нестабильны, могут быть штормы и так далее. Какой-то минимальный склад [планируется создать], в котором будет храниться недельный запас продукции, чтобы не было сбоев», — пояснил Лимаров.

По его подсчетам, затраты на логистику составят около 200 млн рублей.

В настоящий момент у KFC 1000 ресторанов в России. Последний из них — тысячный ресторан — был открыт во Владивостоке 22 июля. По числу точек KFC лидирует среди «большой тройки» лидеров рынка — у «Макдоналдс» в России сейчас более 800 ресторанов, у Burger King — более 600.

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Фото: RB.ru