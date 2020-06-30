Сотрудники KFC записали для гостей ресторана рэп о мерах безопасности

Накануне снятия ограничительных мер KFC записал музыкальный клип, в котором сотрудники одного из ресторанов исполняют рэп о принятых мерах безопасности в заведениях сети. Об этом говорится в сообщении компании.

Помимо этого, во флагманском ресторане KFC у метро Маяковская в Москве места за столиками, недоступные посетителям, занял основатель бренда Полковник Сандерс.

Полковник держит в руках таблички с надписями: «Садись напротив, я не против!», «Разрешите представиться, полковник Сандерс», «Вкусно выглядит! Со мной делиться не надо», «Привет, расскажи, что нового!» и другие.

В ближайшее время к Полковнику присоединятся фигуры клоуна и короля.

В музыкальном видео сотрудники ресторана зачитали рэп: «Температура в норме, санитайзеры в достатке, но изменился наш дресс-код на маски и перчатки».

Помимо этого в тексте песни говорится об обязательной сертификации сотрудников, сборе заказов в бумажные пакеты без подносов, усиленную частоту уборки, бесконтактную оплату, специальную разметку и информационные знаки. Все участники клипа, кроме главного героя, и авторы песни — сотрудники KFC.

Фото: пресс-служба KFC