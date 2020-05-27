В преддверии ослабления части ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и подготовки к открытию ресторанов KFC дополнила список мер по обеспечению безопасности клиентов и сотрудников своих заведений в России. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Первые руки, которые прикасаются к курочке, — руки гостя»: KFC рассказала о новых правилах работы