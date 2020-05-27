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«Первые руки, которые прикасаются к курочке, — руки гостя»: KFC рассказала о новых правилах работы
Новости
Анастасия Марьина
В преддверии ослабления части ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и подготовки к открытию ресторанов KFC дополнила список мер по обеспечению безопасности клиентов и сотрудников своих заведений в России. Об этом Rusbase рассказали в компании.
«Первые руки, которые прикасаются к курочке, — руки гостя»: KFC рассказала о новых правилах работыАнастасия Марьина
Приводим некоторые из них.
Меры по обеспечению социальной дистанции в залах для гостей:
- В общих залах ресторанов и на стульях будут размещены специальные информационные знаки, предупреждающие посетителей о необходимости соблюдения дистанции в 1,5 метра.
- На полу в зоне касс ресторана и в зоне касс на фудкортах будет нанесена специальная разметка, которая напомнит о необходимости придерживаться социальной дистанции в 2 метра.
Меры, направленные на поддержание усиленных санитарно- гигиенических стандартов:
- После приготовления любого блюда KFC первые руки, которые его коснутся, это руки гостя.
«Первые руки, которые прикасаются к свежеприготовленной курочке, — это руки гостя», — сообщает компания.
- Все заказы будут по-прежнему собираться в бумажных пакетах, без подносов.
- Рестораны сети продолжат придерживаться стандартов бесконтактного обслуживания, заказа и оплаты, минимизируя контакты между сотрудниками и гостями.
- При условии открытого зала столы будут дезинфицироваться после каждого гостя, киоски самообслуживания и другие поверхности, до которых часто дотрагиваются гости — раз в 30 минут, а кассы и прилавки — не реже одного раза в час.
- Гости ресторана смогут воспользоваться антибактериальным мылом в гостевых санузлах и продезинфицировать руки санитайзером на кассе по запросу или в специально оборудованных местах в зале ресторана.
Обеспечение здоровья и безопасности сотрудников:
- Сотрудники увеличат частоту мытья рук и обработки их антибактериальными средствами — 1 раз в 30 минут.
- Для всех сотрудников ресторана обязательно ношение масок и перчаток.
- У всех сотрудников будет измеряться температура тела перед выходом на смену и после — не реже одного раза в 4 часа. Также будет проводиться визуальный контроль их физического состояния.
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