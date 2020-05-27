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«Первые руки, которые прикасаются к курочке, — руки гостя»: KFC рассказала о новых правилах работы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В преддверии ослабления части ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и подготовки к открытию ресторанов KFC дополнила список мер по обеспечению безопасности клиентов и сотрудников своих заведений в России. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Первые руки, которые прикасаются к курочке, — руки гостя»: KFC рассказала о новых правилах работы

Приводим некоторые из них.

Меры по обеспечению социальной дистанции в залах для гостей:

  • В общих залах ресторанов и на стульях будут размещены специальные информационные знаки, предупреждающие посетителей о необходимости соблюдения дистанции в 1,5 метра.
  • На полу в зоне касс ресторана и в зоне касс на фудкортах будет нанесена специальная разметка, которая напомнит о необходимости придерживаться социальной дистанции в 2 метра.

Меры, направленные на поддержание усиленных санитарно- гигиенических стандартов:

  • После приготовления любого блюда KFC первые руки, которые его коснутся, это руки гостя.

«Первые руки, которые прикасаются к свежеприготовленной курочке, — это руки гостя», — сообщает компания.

  • Все заказы будут по-прежнему собираться в бумажных пакетах, без подносов.
  • Рестораны сети продолжат придерживаться стандартов бесконтактного обслуживания, заказа и оплаты, минимизируя контакты между сотрудниками и гостями.
  • При условии открытого зала столы будут дезинфицироваться после каждого гостя, киоски самообслуживания и другие поверхности, до которых часто дотрагиваются гости — раз в 30 минут, а кассы и прилавки — не реже одного раза в час.
  • Гости ресторана смогут воспользоваться антибактериальным мылом в гостевых санузлах и продезинфицировать руки санитайзером на кассе по запросу или в специально оборудованных местах в зале ресторана.

Обеспечение здоровья и безопасности сотрудников:

  • Сотрудники увеличат частоту мытья рук и обработки их антибактериальными средствами — 1 раз в 30 минут.
  • Для всех сотрудников ресторана обязательно ношение масок и перчаток. 
  • У всех сотрудников будет измеряться температура тела перед выходом на смену и после — не реже одного раза в 4 часа. Также будет проводиться визуальный контроль их физического состояния. 
Фото: пресс-служба KFC

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