В Kia допустили полную остановку продаж автомобилей в России

Kia может полностью прекратить продажи в России в связи с ростом волатильности (показателя, свидетельствующего об изменчивости цен на товар), сказал вице-президент компании Чу У Чжон, его слова приводит Bloomberg.
Он допустил, что в следующем году Kia не сможет поставлять автомобили на российский рынок и ограничится обслуживанием уже купленных машин.
«Мы можем рассмотреть вопрос о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием, потому что мы в принципе не можем поставлять туда автомобили», — отметил Чу У Чжон.
Ассоциация европейского бизнеса зафиксировала снижение продаж Kia в РФ на 64% за девять месяцев 2022 года. Покупки самой популярной модели Rio снизились по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году более чем в десять раз.
Планирует ли компания закрыть свои заводы на территории России, Чу У Чжон не уточнил.
Данные Ассоциации европейского бизнеса свидетельствуют о снижении спроса в РФ на легковые автомобили. В августе 2022 года продажи сократились на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Фото на обложке: Unsplash
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