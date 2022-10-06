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В России почти на 60% упали продажи новых легковых автомобилей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России период с 1 по 3 квартал 2022 года сократились на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в штуках продажи составили 506 661 автомобилей, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

В России почти на 60% упали продажи новых легковых автомобилей

В августе продажи сократились на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В сентябре спад несколько замедлился, продажи за месяц составили 46,7 тыс., это на 59,6% меньше, чем в сентябре 2021 года.

В ассоциации также проанализировали динамику продаж за сентябрь 2021 и 2022 года основных автомобильных марок, представленных на российском рынке.

Существенное снижение затронуло наиболее известные бренды. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей Nissan упали на 93%, Audi — на 95%, Subaru — 92%, Volvo и Lexus — 99%, Mazda — 77%. При этом продажи Lada выросли на 20% по сравнению с сентябрем прошлого года. 

Данные Ассоциации европейского бизнеса приводятся без учета продаж BMW, Mercedes-Benz Rus и Chery.

Фото на обложке: Memory Stockphoto / Shutterstock

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