В России почти на 60% упали продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России период с 1 по 3 квартал 2022 года сократились на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в штуках продажи составили 506 661 автомобилей, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

В августе продажи сократились на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В сентябре спад несколько замедлился, продажи за месяц составили 46,7 тыс., это на 59,6% меньше, чем в сентябре 2021 года.

В ассоциации также проанализировали динамику продаж за сентябрь 2021 и 2022 года основных автомобильных марок, представленных на российском рынке.

Существенное снижение затронуло наиболее известные бренды. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей Nissan упали на 93%, Audi — на 95%, Subaru — 92%, Volvo и Lexus — 99%, Mazda — 77%. При этом продажи Lada выросли на 20% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Данные Ассоциации европейского бизнеса приводятся без учета продаж BMW, Mercedes-Benz Rus и Chery.

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