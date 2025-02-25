Офис Kia в России начал поиск новых сотрудников

Kia Russia & CIS возобновила кадровую деятельность после долгого перерыва и разместила две вакансии в Москве на hh.ru. Компания ищет технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу. В Kia отказались комментировать RB.RU причины появления новых вакансий.

Будущим сотрудникам предлагают работать в главном офисе Kia, расположенном у станции метро «Павелецкая». Заработная плата не указана, но работа предполагает полную занятость с графиком 5/2.

Обязанности технического консультанта включают контроль работы дилеров, работу с документами, участие в судебных и досудебных экспертизах, а также определение причин и времени возникновения недостатков и неисправностей транспорта. Еще консультант будет поддерживать судебных юристов по техническим вопросам и участвовать в судебных заседаниях.

Основные задачи специалиста по дилерскому маркетингу заключаются в координации дилерского маркетингового портала и документооборота. В описании вакансии указано, что эта должность не связана с управлением командой или запуском продуктов.

В октябре 2023 года альянс Kia и Hyundai заявил о намерении полностью уйти из России. В начале 2024 года Hyundai продала завод в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс». На этом предприятии производились автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line.

14 февраля корейское агентство News1 сообщило, что Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Позже южнокорейский автоконцерн опроверг это сообщение, заявив, что не предпринимал никаких действий после продажи своего предприятия в 2024 году.

Фото на обложке: Vitalij Sova / Getty Images