Кибератаку исключают: «ВкусВилл» сообщил о технических неполадках и проблемах с оформлением заказов

На сайте и в приложении «ВкусВилла» появился дисклеймер о технических неполадках. Он сообщает, что могут быть проблемы с оформлением заказа. «Мы скоро всё исправим», — также говорится в нём.

Обещают, что трудности временные

Сервис обнаружения сбоев Downdetector с 11:15 стал фиксировать проблемы у «Вкусвилла». За час было получено 146 жалоб. Также сервис фиксирует проблемы с доступом.

За последний час, согласно данным Downdetector, поступили сообщения о проблемах в работе «ВкусВилла» из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Нижегородской области. Пользователи пишут о таких проблемах, как сбой мобильного приложения, сбой личного кабинета, сбой сайта, общий сбой.

«У нас действительно произошел локальный внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу мобильного приложения и сайта. Офлайн-магазины работают в штатном режиме», — сообщили RB.ru в пресс-службе «ВкусВилла».

«ВкусВилл» — это цифровой ритейл

Запущенный в 2012 году Андреем Кривенко как эволюция проекта «Избёнка», ВкусВилл вырос из сетки с молоком «от бабушки» в полноценную фуд-экосистему с цифровыми привычками. Компания продаёт себя как бренд здорового питания, но по факту — это розничный гигант, который умеет быстро, гибко и бесстрашно масштабироваться.

На июль 2025 года у сети уже около 2000 офлайн-магазинов и 230+ дарксторов в 157 городах России. ВкусВилл не просто выжил в логистических качелях — он выстроил собственную инфраструктуру доставки: работает мобильное приложение, есть полноценный e-com через vkusvill.ru, и всё это — под контролем, внутри одного бренда.

Компания выросла без внешних инвесторов, без маркетинговых понтов и без IPO — зато с предельно высоким LTV и жёстким фокусом на повторные покупки. «Близко, быстро, понятно» — это не только про формат, это про философию всей системы.

Контекст

Ранее в этом месяце произошел сбой в работе сети магазинов «Винлаб». Сначала на сайте появился дисклеймер о проведении технических работ. Позднее в компании подтвердили, что была масштабная кибератака. Novabev Group, которой принадлежит «Винлаб», отказалась вступать в переговоры с киберпреступниками — и получила на это полную поддержку от партнёров, инвесторов и клиентов. Сеть смогла начать восстанавливаться только спустя неделю.

Фото на обложке: Евгений Мессман / ТАСС