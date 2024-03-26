«Яндекс Go», Whoosh, «Юрент» обновили электросамокаты и правила их использования к началу нового сезона

Сразу три сервиса аренды электросамокатов 26 марта сообщили об открытии нового сезона в Москве — «Яндекс Go», Whoosh, «Юрент» расширили парк устройств и обновили правила их использования.
- Входящий в экосистему МТС сервис «Юрент» сообщил о запуске 20 тыс. электросамокатов обновленной модели Ninebot S90L, оборудованной поворотниками.
К старту сезона в Москве сервис добавил в приложение тестирование на знание правил дорожного движения — пока прохождение теста из 10 вопросов добровольно. Также пользователи будут получать пуш о необходимости пройти тест, если нарушат ПДД.
Кроме того «Юрент» запустил внутренний рейтинг пользователей — в карточку каждого вносится информация о нарушениях, если они были зафиксированы.
- Самокаты «Яндекса» вновь доступны для аренды в столице с 25 марта. В этом сезоне на карте сервиса появилось сразу три новых района — Митино, Коммунарка и Бутово, а также четыре города Московской области — Красногорск, Долгопрудный, Химки и Мытищи. Парк компании в Москве и области вырос до 30 тыс. самокатов.
Для аренды доступны модели Ninebot Max Plus 2023 и 2024 года, в них установлены усовершенствованные IoT-трекеры собственной разработки. Они быстрее и точнее определяют местоположение самоката и дают сигнал, если транспорт заехал в «медленную» зону.
О правилах передвижения сервис напоминает перед первой поездкой. В этом сезоне на самокатах «Яндекса» также появятся номера, сразу с задней и передней стороны. Это позволит городским камерам фиксировать нарушения.
- Whoosh возобновил сезон в Москве с 20 тыс. электросамокатов. В этом сезоне весь московский флот компании состоит из технически улучшенных устройств с новым дизайном и крупными номерами. Площадь поездок в Москве и области увеличена на 5% по сравнению с прошлым сезоном.
Сервис также запустил проект «Культурное Движение», в рамках которого самостоятельно обучает горожан правилам на «Школах Вождения» в городах, а также предоставляет обучающие материалы для проведения лекций в школах, ссузах и вузах.
Фото на обложке: Unsplash
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