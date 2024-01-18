Басманный суд Москвы продлил арест основателя Sputnik8 Александра Кима до 21 апреля. Ким содержится под стражей с августа 2023 года, его задержали после экскурсии по коллекторам Москвы, в ходе которой погибли люди. Предпринимательское сообщество заступилось за Кима – открытое письмо в его поддержку собрало более тысячи подписей.

Суд в Москве продлил меру пресечения в виде заключения под стражу предпринимателю Александру Киму на два месяца до 21 апреля. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Также арест продлен Никите Дубасу, его и Кима обвиняют по статье уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

20 августа 2023 года группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве. Это предложение они нашли как раз в сервисе Sputnik8. Когда группа спустилась под землю, снаружи начался сильный ливень. В результате, закрытые коллекторы затопило водой, а оказавшиеся в них люди утонули.

Кима задержали сразу после трагедии, с тех пор он находится в СИЗО. На сегодняшнем заседании сторона защиты пыталась смягчить ему меру пресечения.

Предпринимательское сообщество заступилось за Кима. Открытое письмо в его поддержку собрало уже более тысячи подписей.

Фото на обложке: AMilkin / Shutterstock