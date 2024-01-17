Открытое письмо в поддержку заключенного в СИЗО Александра Кима набрало более тысячи подписей

Открытое письмо в поддержку находящегося в СИЗО гендиректора сервиса по поиску и бронированию экскурсий Sputnik8 Александра Кима набрало более 1 тыс. подписей. В четверг, 18 января, состоится заседание суда о продлении меры пресечения для предпринимателя.

Александр Ким содержится под стражей с августа 2023 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг). Ему также вменяется предварительный сговор с организаторами экскурсии, которая закончилась трагической гибелью восьмерых человек.

В конце декабря предпринимательское сообщество заступилось за Александра Кима и выпустило открытое письмо в его поддержку. Авторы обращения настаивают на невиновности бизнесмена и просят суд самым внимательным образом изучить детали дела.

На сегодняшний день свои подписи под обращением оставили топ-менеджеры и фаундеры российских компаний. Подписались более 1 тыс. человек, среди которых основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова, инвестор Николай Давыдов, серийный предприниматель Антон Гладкобородов, основатель «Синдиката» Игорь Колошин, соосновательница Cinemood Даша Мингалиева. Также среди оставивших подписи — сотрудники «Яндекса», МТС, Wildberries, «Тинькофф», «Точки» и «Альфа-банка».

Заседание по продлению Киму меры пресечения пройдет в четверг в Басманном суде Москвы. Заседание будет открытым. На нем защита будет настаивать на смягчении меры пресечения на период следствия.

20 августа группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве. Это предложение они нашли как раз в сервисе Sputnik8. Когда группа спустилась под землю, снаружи начался сильный ливень. В результате, закрытые коллекторы затопило водой, а оказавшиеся в них люди утонули.

Правоохранители по этому делу также арестовали организатора прогулки Никиту Дубаса. Ему предъявлено то же обвинение, что и Александру Киму.

Адвокаты Кима настаивают на его полной невиновности. Бизнесмен руководит сервисом, где размещены тысячи объявлений. Согласно оферте Sputnik8, компания не является туристической фирмой и не проводит сама никаких экскурсий. Также в оферте прописано (пункт 6), что ответственность за качество и безопасность маршрутов несут их составители.

Таким образом, платформа Sputnik8 является лишь посредником, который агрегирует данные об экскурсиях от гидов. Представители Александра Кима указывают, что обвинение в данном случае создает прецедент, по которому ответственность за качество услуг или товара перекладывается на агрегатор.

Первым за бизнесмена еще в августе заступился его партнер — сооснователь WeGoTrip Александр Головатый. Он также написал открытое письмо с поддержкой предпринимателя.

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