Предпринимательское сообщество выступило в защиту содержащегося в СИЗО Александра Кима

Предпринимательское сообщество запустило открытое письмо в поддержку гендиректора сервиса по поиску и бронированию экскурсий Sputnik8 Александра Кима. На данный момент его подписали 80 человек, среди которых топ-менеджеры российских компаний.

«Мы, предприниматели по сути и по духу, открыто выражаем поддержку нашему коллеге, товарищу, другу. Это письмо — знак солидарности предпринимательского сообщества и коллективная просьба к суду: тщательно рассмотреть доказательства защиты и снять с Александра обвинения в том, чего он не совершал», — отмечается в коллективном обращении.

Александра Кима обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг). Ему также вменяется предварительный сговор с организаторами экскурсии, которая закончилась трагической гибелью восьмерых человек.

20 августа группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве. Это предложение они нашли как раз в сервисе Sputnik8. Когда группа спустилась под землю, снаружи начался сильный ливень. В результате закрытые коллекторы затопило водой, а оказавшиеся в них люди утонули.

Правоохранители по этому делу также арестовали организатора прогулки Никиту Дубаса. Ему предъявлено то же обвинение, что и Александру Киму.

Как рассказывал RB RU представитель бизнесмена, следствие «по сути, считает Кима соорганизатором всех 17,5 тыс. экскурсий, которые опубликованы на платформе "Спутника"».

Сама защита ссылается на то, что согласно оферте (пункт 6), опубликованной на сайте Sputnik8, ответственность за качество и безопасность маршрутов несут их составители.

В октябре суд в Москве принял решение продлить арест предпринимателя до 21 января. Защита заявила, что это «опасный прецедент с точки зрения развития широчайшего спектра IT-проектов в России, которые базируются на механике уберизации, исключения посредников в цепочке “заказчик-исполнитель”».

Сейчас единомышленники бизнесмена указывают, что предприниматель не должен нести ответственность за недобросовестное исполнение обязанностей третьими лицами. Авторы обращения напомнили, что Киму грозит до 10 лет тюремного заключения и просят суд максимально тщательно изучить все доводы и доказательства.

Ранее в августе письмо в защиту предпринимателя написал его партнер Александр Головатый. Тогда его поддержала CEO Penenza Таисия Кудашкина, основатель Localrent Кирилл Антошин, управляющий партнер Startup Lab Федор Яковлев, сооснователь «Голос города» Илья Фейгинов.

Фото в тексте: Фото в тексте: Соцсети Александра Головатого

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