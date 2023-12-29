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Предпринимательское сообщество выступило в защиту содержащегося в СИЗО Александра Кима

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Предпринимательское сообщество запустило открытое письмо в поддержку гендиректора сервиса по поиску и бронированию экскурсий Sputnik8 Александра Кима. На данный момент его подписали 80 человек, среди которых топ-менеджеры российских компаний.

Предпринимательское сообщество выступило в защиту содержащегося в СИЗО Александра Кима

«Мы, предприниматели по сути и по духу, открыто выражаем поддержку нашему коллеге, товарищу, другу. Это письмо — знак солидарности предпринимательского сообщества и коллективная просьба к суду: тщательно рассмотреть доказательства защиты и снять с Александра обвинения в том, чего он не совершал», — отмечается в коллективном обращении.

Александра Кима обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг). Ему также вменяется предварительный сговор с организаторами экскурсии, которая закончилась трагической гибелью восьмерых человек.

20 августа группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве. Это предложение они нашли как раз в сервисе Sputnik8. Когда группа спустилась под землю, снаружи начался сильный ливень. В результате закрытые коллекторы затопило водой, а оказавшиеся в них люди утонули.

Правоохранители по этому делу также арестовали организатора прогулки Никиту Дубаса. Ему предъявлено то же обвинение, что и Александру Киму.

Как рассказывал RB RU представитель бизнесмена, следствие «по сути, считает Кима соорганизатором всех 17,5 тыс. экскурсий, которые опубликованы на платформе "Спутника"».

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Сама защита ссылается на то, что согласно оферте (пункт 6), опубликованной на сайте Sputnik8, ответственность за качество и безопасность маршрутов несут их составители. 

В октябре суд в Москве принял решение продлить арест предпринимателя до 21 января. Защита заявила, что это «опасный прецедент с точки зрения развития широчайшего спектра IT-проектов в России, которые базируются на механике уберизации, исключения посредников в цепочке “заказчик-исполнитель”».

Сейчас единомышленники бизнесмена указывают, что предприниматель не должен нести ответственность за недобросовестное исполнение обязанностей третьими лицами. Авторы обращения напомнили, что Киму грозит до 10 лет тюремного заключения и просят суд максимально тщательно изучить все доводы и доказательства.

Ранее в августе письмо в защиту предпринимателя написал его партнер Александр Головатый. Тогда его поддержала CEO Penenza Таисия Кудашкина, основатель Localrent Кирилл Антошин, управляющий партнер Startup Lab Федор Яковлев, сооснователь «Голос города» Илья Фейгинов.

Фото в тексте: Фото в тексте: Соцсети Александра Головатого

Фото на обложке: angelo gilardelli / Shutterstock

 

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