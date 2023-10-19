«Опасный прецедент для IT-проектов» — защита бизнесмена Кима будет обжаловать продление его ареста

Защита гендиректора сервиса по поиску и бронированию экскурсий Sputnik8 Александра Кима намерена обжаловать продление ареста предпринимателю, сообщил RB.RU представитель Кима. Адвокаты бизнесмена отрицают обвинения и настаивают на его освобождении.

Ранее на этой неделе Басманный суд Москвы принял решение продлить арест Александру Киму до 21 января по делу о гибели восьмерых человек в одном из коллекторов столицы. Такое же решение вынесено в отношении второго фигуранта дела — Никиты Дубаса.

20 августа группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве. Примерно в это время начался сильный ливень. В результате, коллектор в районе Трубной стало затапливать водой, а члены экскурсионной группы не смогли выбраться и утонули.

Александра Кима обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг). Также предпринимателю вменяется предварительный сговор с организаторами экскурсии. По этим обвинениям Киму грозит до десяти лет лишения свободы. 23 августа предпринимателя отправили в СИЗО.

Сейчас следствие аргументировало необходимость продления данной меры пресечения тем, что в рамках расследования запрашивались данные в МЧС, гидрометцентре и в кредитных организациях. Однако ответы пока не получены.

Защита, в свою очередь, продолжает настаивать на невиновности предпринимателя. Адвокаты указывают, что Ким не был знаком с организатором прогулок. А о том, что ответственность за качество и безопасность прогулок несут их составители, говорится в оферте на сайте Sputnik8.

«Подобная трактовка происшествия не только несправедлива, но и создает опасный прецедент с точки зрения развития широчайшего спектра IT-проектов в России, которые базируются на механике уберизации, исключения посредников в цепочке “заказчик-исполнитель”. Александр Ким должен быть освобожден, а все обвинения с него — сняты», — заявил адвокат Денис Крохмаль.

Ранее с открытым письмом в поддержку предприниматели выступил его партнер Александр Головатый, его поддержала CEO Penenza Таисия Кудашкина, основатель Localrent Кирилл Антошин, управляющий партнер Startup Lab Федор Яковлев, сооснователь «Голос города» Илья Фейгинов.

Фото в тексте: Соцсети Александра Головатого

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