Ким Кардашьян оштрафовали на $1,26 млн за рекламу криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Ким Кардашьян на $1,26 млн за рекламу криптовалюты в соцсетях без указания того, что ей заплатили за продвижение.
Ведомство также запретило звезде реалити-шоу и предпринимательнице рекламировать какую-либо криптовалюту в течение следующих трех лет.
В пресс-релизе SEC отмечается, что Кардашьян прорекламировала токен EthereumMax, не указав, что за размещение поста она получила вознаграждение на сумму $250 тыс.
Кардашьян рассказала об EthereumMax в прошлом году в посте в своем аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит запрещенной в России организации).
«Это не финансовый совет, но я просто делюсь тем, что мне рассказали друзья о токенах EthereumMax», — написала она, добавив к сообщению ссылку на ресурс, где можно приобрести упомянутые активы.
Кардашьян получила штраф, обязалась сотрудничать со следствием и не рекламировать криптовалюты три года.
Глава SEC Гэри Генслер, слова которого приводятся в сообщении, призвал инвесторов оценивать инвестиционные риски и возможности, исходя из своих финансовых целей.
Фото на обложке: Asatur Yesayants /
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