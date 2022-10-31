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Кипр начнет взимать визовый сбор с россиян 1 декабря

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

С 1 декабря Кипр вводит визовый сбор на оформление национальной визы для россиян, сообщает Ассоциация туроператоров.

Кипр начнет взимать визовый сбор с россиян 1 декабря

В сентябре после приостановки Евросоюзом соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ сумма визового сбора до россиян была повышена с €35 до €80 для взрослых и с €35 до €40 для детей от 6 до 12 лет.

На основании решения Совета министров Республики Кипр с 1 декабря страна также вводит соответствующий сбор. Его сумма будет такой же, как и для других стран ЕС. В течение ноября россияне могут оформить визы бесплатно.

В октябре Германия ужесточила условия получения визы для россиян. Теперь при подаче документов гражданам РФ необходимо предоставить выписку о состоянии счета из кредитной организации, которая работает на территории ЕС. Ранее было достаточно справки из российского или филиала европейского банка, работающего в РФ.

Еще ряд стран официально прекратил выдавать шенгенские визы гражданам России. В их числе — Финляндия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Бельгия, Словакия, Дания и Чехия.

Фото на обложке: Hybrid Gfx / Shutterstock

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