Совет ЕС окончательно утвердил решение приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией.
Что это означает для россиян:
- Решение должно вступить в силу 12 сентября.
- Визовый сбор увеличится с €35 до €80.
- Срок выдачи виз вырастет до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.
- Получить долгосрочные и многократные визы теперь будет сложнее. Обычной практикой станет выдача однократного шенгена строго под даты поездки.
- От россиян будут требовать больше подтверждающих документов.
Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией действовало с 1 июня 2007 года.
31 августа стало известно, что странам ЕС не удалось согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, так как «многие выступили против». При этом ЕС решила приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме.
С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для граждан России. Это касается и тех, кто уже имеет шенгенские визы, которые были выданы другими государствами.
Фото на обложке: Unsplash
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