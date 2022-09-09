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Совет ЕС окончательно утвердил решение приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией.

Совет ЕС окончательно утвердил решение приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Что это означает для россиян:

  • Решение должно вступить в силу 12 сентября.
  • Визовый сбор увеличится с €35 до €80.
  • Срок выдачи виз вырастет до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.
  • Получить долгосрочные и многократные визы теперь будет сложнее. Обычной практикой станет выдача однократного шенгена строго под даты поездки.
  • От россиян будут требовать больше подтверждающих документов.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией действовало с 1 июня 2007 года. 

31 августа стало известно, что странам ЕС не удалось согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, так как «многие выступили против». При этом ЕС решила приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. 

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для граждан России. Это касается и тех, кто уже имеет шенгенские визы, которые были выданы другими государствами.

Фото на обложке: Unsplash

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