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Киргизия предложила российским айтишникам стать «цифровыми кочевниками»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Киргизия предложила российским айтишникам стать «цифровыми кочевниками». Это специальный режим для IT-специалистов, которые переезжают в страну. Он позволит жить в Киргизии без регистрации и не оформлять разрешение на работу.

Киргизия предложила российским айтишникам стать «цифровыми кочевниками»

Помимо России в программу включены Белоруссия, Казахстан, Армения, Молдова и Азербайджан.

Статус так называемого цифрового кочевника позволит айтишникам жить в Киргизии без регистрации, не оформлять разрешение на работу, открывать счета в местных банках.

На получение статуса могут претендовать специалисты, работающие в областях:

  • разработка ПО, искусственного интеллекта, робототехники;
  • киберспорт, создание игр;
  • цифровое искусство, анимация, графический, мультимедиа и 3D-дизайн;
  • создание AR и VR;
  • поставка и экспорт ПО, внесение изменений в него по пользовательским задачам;
  • анализ информационных потребностей пользователей, а также информационных систем и программных продуктов.

Положение о «цифровом кочевничестве» действует до конца 2023 года. Подать заявку можно бесплатно.

Фото на обложке: blackjarl / Shutterstock

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