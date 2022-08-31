Киргизия предложила российским айтишникам стать «цифровыми кочевниками». Это специальный режим для IT-специалистов, которые переезжают в страну. Он позволит жить в Киргизии без регистрации и не оформлять разрешение на работу.

Помимо России в программу включены Белоруссия, Казахстан, Армения, Молдова и Азербайджан.

Статус так называемого цифрового кочевника позволит айтишникам жить в Киргизии без регистрации, не оформлять разрешение на работу, открывать счета в местных банках.

На получение статуса могут претендовать специалисты, работающие в областях:

разработка ПО, искусственного интеллекта, робототехники;

киберспорт, создание игр;

цифровое искусство, анимация, графический, мультимедиа и 3D-дизайн;

создание AR и VR;

поставка и экспорт ПО, внесение изменений в него по пользовательским задачам;

анализ информационных потребностей пользователей, а также информационных систем и программных продуктов.

Положение о «цифровом кочевничестве» действует до конца 2023 года. Подать заявку можно бесплатно.

Фото на обложке: blackjarl / Shutterstock