Киргизия предложила российским айтишникам стать «цифровыми кочевниками». Это специальный режим для IT-специалистов, которые переезжают в страну. Он позволит жить в Киргизии без регистрации и не оформлять разрешение на работу.
Помимо России в программу включены Белоруссия, Казахстан, Армения, Молдова и Азербайджан.
Статус так называемого цифрового кочевника позволит айтишникам жить в Киргизии без регистрации, не оформлять разрешение на работу, открывать счета в местных банках.
На получение статуса могут претендовать специалисты, работающие в областях:
- разработка ПО, искусственного интеллекта, робототехники;
- киберспорт, создание игр;
- цифровое искусство, анимация, графический, мультимедиа и 3D-дизайн;
- создание AR и VR;
- поставка и экспорт ПО, внесение изменений в него по пользовательским задачам;
- анализ информационных потребностей пользователей, а также информационных систем и программных продуктов.
Положение о «цифровом кочевничестве» действует до конца 2023 года. Подать заявку можно бесплатно.
Фото на обложке: blackjarl /
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